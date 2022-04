Alejado de la realidad

“Si hoy no hacemos conciencia, no habrá mañana. Así de sencillo. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida y hacer lo que esté a nuestro alcance para enderezar el rumbo”. Desde Estados Unidos nació ese mensaje. Y no crea que es de Greta Thunberg, la joven activista medioambiental sueca. Es del mero gobernador de Jalisco, que se sumó al “Día de la Tierra” el fin de semana.

Presumió que en Jalisco se le apostó a cambiar el sistema de movilidad y modernizar el transporte público. Pero nadie le avisó que la estimación de usuarios es de un millón 587 mil personas en la metrópoli, lo que significa que 489 mil renunciaron al camión por diversos motivos en el último estudio, según el Instituto Metropolitano de Planeación. Entrado en gastos —aunque afirma que el viaje se lo pagó el Gobierno de Estados Unidos—, el mandatario también resaltó la construcción de ciclovías, pero tampoco reconoció que varias están subutilizadas, incluyendo su “obra maestra” en Periférico porque falta interconectarla.

Y se despide con el saneamiento del Río Santiago, pero ignora que el secretario Sergio Graf aceptó que el proceso de recuperación se notará a largo plazo o en mucho tiempo, por lo que eso no lo verán los “ojos” de la presente administración estatal.

Felicidades, pues, por el “Día de todo a medias y puro cuento”, perdón, por el “Día de la Tierra”.

***

No hay fecha que no se llegue, aunque los diputados no estén de acuerdo.

Hoy se acaban las vacaciones y los legisladores de Jalisco tienen que volver de su sacrificado descanso a las oficinas de Palacio Legislativo para retomar el calendario de trabajo.

¿Tareas pendientes? Hay de a montones, pero una de las que más llaman la atención es la comparecencia del auditor de Jalisco, Jorge Ortiz, quien está citado para explicar las cuentas públicas de los Ayuntamientos jaliscienses que no se han resuelto desde el año 2018.

Lo citaron los diputados de la Comisión de Vigilancia, a más tardar para el 27 de abril. Y muchos ex presidentes municipales vuelven a sudar frío porque sus cuentas tienen adeudos que no se han resuelto.

***

Con dos años de pandemia, nos pasó como al que se quemó con leche: le soplamos al jocoque, aunque esté helado.

La metáfora viene a cuento porque en Chapala, el Gobierno municipal ha tenido que lanzar una campaña para proteger a los murciélagos como una especie en peligro, porque ahora los pobladores de la zona quieren eliminarlos a como dé lugar porque contagian rabia.

El punto es que, supuestamente, se informó que una persona falleció por una mordedura de murciélago en enero pasado. Sin embargo, las autoridades municipales lanzaron la alerta: los murciélagos no son peligrosos, y no hay que tratar de matarlos, porque además de que no hay casos de transmisión de enfermedades, cumplen con tareas naturales.

En compensación, por si le quedan dudas y quiere ir a comer charales, hay una campaña de vacunación contra la rabia, principalmente para las mascotas.