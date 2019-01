¿Al que madruga la UdeG lo ayuda?

Comienza la carrera por la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Hoy José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del CUCEA, registra su solicitud como candidato.

Todas las señales apuntan a que es uno de los favoritos. El próximo rector no tendrá una gestión fácil, en medio de los recortes al presupuesto y las exigencias de austeridad que ha impuesto Andrés Manuel López Obrador.

Será interesante conocer su plan de trabajo y propuestas en donde, sin duda, la eficiencia en el gasto deberá ser uno de los ejes en cualquier gestión del nuevo rector.

***

Una de las críticas de la nueva gestión al actual modelo del Instituto Jalisciense de las Mujeres es que tenía todo, si quieren, menos autonomía.

Resulta que, durante la pasada administración, el Instituto presentó a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Roberto “El Chino” López, un total de 194 iniciativas para el Legislativo relacionadas con aspectos para combatir la violencia de género.

¿Saben cuántas llegaron al Congreso de Jalisco? Nada más cinco. En la práctica, el jefe político del Instituto siempre fue “El Chino” y así, pues cuál autonomía.

Otro milagrito más para colgarle al ex secretario General de Gobierno de los que, dicen los enterados, poco a poco irán saliendo más.

***

A ver si es cierto. Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal General del Estado, adelantó que la revisión a las irregularidades detectadas en el manejo de estadísticas criminales en la pasada gestión ya está terminado.

Por lo que dejó entrever, ya sólo levanta actas ante notario para acreditar las anomalías. El siguiente paso será iniciar los procesos legales en contra de los responsables.

Aquí sólo hay dos opciones. La investigación queda en mandos medios y menores, lo que sería un avance, pero no suficiente, o el fornido “brazo de la ley” alcanza hasta las altas esferas.

Allá en donde están los ex fiscales Eduardo Almaguer, Raúl Sánchez, la ex fiscal central Marisela Cobos y hasta el propio ex gobernador Aristóteles Sandoval.

Ya veremos si estamos ante un buscapiés distractor o un auténtico acto de aplicación de la ley.