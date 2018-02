Al fin lo aceptan: un cártel en la Ciudad de México

Una y otra vez durante los cinco años que lleva de Gobierno en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, negó, negó y negó la presencia de un cártel del narcotráfico en la capital del país. Ni los asesinatos de 13 jóvenes en el bar Heaven ni las detenciones de importantes capos de la droga, ni siquiera cuando la Marina intervino con un gran operativo contra Jesús Pérez Luna “El Ojos”, en Tláhuac, hicieron que se moviera un ápice del discurso de negación.

Ayer, súbitamente, Mancera reconoció la presencia de “un grupo delictivo” relacionado con el narcotráfico, precisamente en Tláhuac.

Siempre habló de que era incorrecto decir que había cárteles en la ciudad y daba explicaciones técnicas de qué es un cártel y que si es una organización que exporta droga y otras características.

Ahora dice que habló con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y que le confirmó que no hay “ningún otro punto” de la capital aparte de Tláhuac en el que se tuviera noticia de “algún otro grupo delictivo”. Después menciona que ese grupo de Tláhuac opera en la modalidad de narcomenudeo.

Con unas horas de diferencia, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, declaró que en la Ciudad de México opera “el cártel de Tláhuac” y ningún otro.

Mancera rechazó en múltiples ocasiones que se le pudiera llamar “cártel” a ese grupo.

Demasiadas coincidencias para que sea un cambio de discurso sin importancia. Llama la atención que ocurra en época electoral y que todo se centre en la delegación gobernada por Morena: Tláhuac, cuyo delegado está en la mira, pero está en la mira desde hace tiempo y no ha pasado de ahí.

SACIAMORBOS

1.- AMLO en alianza con Fausto Vallejo. Morena dijo que no se atrevería a postular para la alcaldía de Morelia al ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Consideró que su historial era verdaderamente impresentable (y mire que Morena ha estado recibiendo de todo). Sin embargo, en una no tan sofisticada simulación política, Morena no lo postulará, pero sí sus aliados PT y PES. De esta manera, los votos que atraiga Vallejo no contarán para Morena a nivel local pero sí para López Obrador en la elección presidencial. Una muestra más del pragmatismo atroz del tabasqueño.

2.- Desde hace semanas se sabía que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda tenía el expediente de Juan Vergara, el secretario de Finanzas de Quintana Roo. Le llegó el pitazo al gobernador frentista Carlos Joaquín González y lo sacó del gobierno, pero buscó protegerlo con el fuero legislativo: Vergara se apuntó como precandidato a diputado federal de PAN-PRD-MC. Cuando el gobierno local aprehendió a Mauricio Góngora, el socio del ex mandatario Roberto Borge que perdió la gubernatura ante Carlos Joaquín, el Gobierno federal le contestó con la detención de Vergara. Un toma y daca de libro de texto. Apenas van terminando las precampañas. Es sólo el principio.