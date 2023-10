¡Aguas…!, con las promesas

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el candidato argentino a la presidencia Javier Milei -quien encabeza las preferencias para la elección del 22 de octubre- son de corrientes políticas opuestas. El inquilino de nuestro Palacio Nacional es izquierdista y quien aspira llegar a la Casa Rosada -sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina- es ultraderechista.

Ambos, sin conocerse, ya han tenido sus altercados a la distancia, tomando en cuenta la estrecha relación de ‘comunión ideológica’ que ha manifestado AMLO con el presidente Alberto Fernández -saliente-, que se ha denominado el eje de izquierdas de América Latina.

Solo hay que recordar la declaración del pasado 13 de septiembre, cuando AMLO defiende al Papa Francisco, luego de que Milei lanzara expresiones contra el jerarca de la iglesia católica al llamarlo “representante maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios”. Dijo el presidente que Milei no es simulación ni hipocresía, “porque eso es lo que piensa” y descargó su ira en contra el conservadurismo, diciendo que “hay más cínicos, porque otros esconden lo que realmente piensan, que se quedan callados y son iguales…pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace Milei, y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son, y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador”.

Sin embargo, a pesar de ser ‘ideólogos’ de sectores opuestos, López Obrador y Milei tienen coincidencias: les gusta mentir y prometer lo imposible. En el caso de AMLO, quienes llevan una estadística estricta de sus mañaneras -como Taller de Comunicación Política, TResearch, CEO, SPIN, etc.-, han documentado que el presidente ‘vomita’ en promedio 103 mentiras todos los días, para que saque sus cuentas de las que lleva en cinco años de gobierno, además de sus compromisos incumplidos. Y el aspirante a la presidencia argentina -aunque no hay aún un seguimiento estadístico real- ya empezó mal con sus propuestas y ofrecimientos.

El domingo, durante un debate electoral, Milei ofreció que en caso de llegar a la presidencia, se van a implementar una serie de medidas económicas para “terminar con la pobreza en Argentina” y que se lograra alcanzar un nivel de desarrollo como el de Francia, Alemania o Estados Unidos. Prometió dolarizar la economía, simplificar el sistema monetario y el cierre del Banco Central, acusándolo de políticas desenfrenadas que han afectado al país. “Con este conjunto de reformas, Argentina en 15 años podría estar alcanzando hábitos de vida similares a los que tienen Italia o Francia; si me dan 20 -años- Alemania, y si me dan 35, Estados Unidos”. ¡Tómala, así de fácil!

Promesas de campaña de Milei, que suenan muy parecido a las ofrecidas en el 2018 por AMLO y es cuando uno se pregunta, ¿hay menos pobres y pobres extremos, hay más y mejores empleos, nuestro crecimiento del PIB es de 6%, ya se compran más alimentos con el salario mínimo, ya cuesta la gasolina $10 pesos, bajó el precio de la energía eléctrica, cuesta más barato el diesel, ya vivimos más seguros, ya se acabó la violencia o ya estamos a punto de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, etc, etc. etc.?

Nuestros hermanos argentinos tienen una democracia y son libres de escoger el rumbo que ellos quieran. Pero, pongan en un espejo las campanas políticas de México en el 2018 y analicen las similitudes en los alcances de las promesas y las realidades que hemos llegado cinco años después. Así que, ¡Aguas…!, con las promesas. ¿Usted, qué opina?

