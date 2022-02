¡Aguas con el agua!

DON HERCULANO - Qiubo muchacho, ¿a dónde vas tan de prisa y tan temprano?

AGAPITO - Hola, don. Voy a la central camionera para comprar un ticket para Manzanillo.

D H - Uh, que pocho me saliste. ¿Desde cuándo hablas ingles? ¡Cómo está eso de un ticket!.

A - Bueno, un boleto.

D H - ¿A dónde te vas?.

A - Manana sabado me voy pa Manzanillo con mi primo Erasmo

D H - ¿El que tiene el negocio de mariscos en la playa, que vende pescado zarandeado, camarones y tostadas de ceviche?.

A - Ese merengues. Me llamó para que lo asesore en la venta de su negocio.

D H - ¿Y tú cómo lo vas a asesorar, si no sabes nada del negocio de bienes raíces?

A - Bueno, quiere que le ayude a sacar todos los tiliches del restorán.

D H - ¿Ya no le funcionó el negocio con la pandemia?

A - No, es muy buen negocio, pero lo que pasa es que el agua ya le está llegando muy cerca.

D H - Querrás decir las deudas.

A - No, el agua del mar. Fíjese que desde hace dos años, cuando la marea sube, las olas del mar llegaban hasta los postes de la palapa. Y en los últimos meses, el agua llega hasta las primeras mesas. Entonces, la gente en la tarde no va tanto porque cuando está comiendo se mojan las patas y pos ya no es negocio.

D H - Los pies, ¡sonzo!

A - Pos eso. Entonces va a dejar el negocio.

D H - Es una lástima, porque es algo que nosotros provocamos con el mal manejo ambiental que tenemos de nuestro planeta.

A - Ah, chingá, ¿cómo está eso?

D H - El calentamiento global provoca el deshielo y eso causa que los niveles del mar empiecen a subir.

A - A ver, barájemela bien.

D H - Mira, este fin de semana la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica…

A - ¿Son los que buscan los ovnis?.

D H - No, se encargan de estudiar los mares y las condiciones del clima.

A – Ah!!!

D H - Bueno, pues acaban de publicar que por la emergencia climática, el calentamiento excesivo de la tierra, el nivel del mar ha tenido un aumento récord en los últimos meses y que el incremento podría llegar a un pie para el 2050.

A - Ah, usted también me salió muy pocho. ¿Como que un pie?.

D H - Bueno, 30 centímetros. Pero no me interrumpas. La cuestión es que en algunas regiones del mundo el aumento del nivel del mar podría ser mayor. Y por cuestiones que no me preguntes por qué, en algunas costas el nivel pudiera decrecer. Entonces yo pienso que en la playa donde tu primo tiene su negocio, el agua está elevando su nivel.

A - No pos esta cabr…

D H - No digas majaderías. Mira, solo para que te des cuenta del problemón que tenemos. La misma organización dice que en el aumento del nivel del mar, solo en las costas de Estados Unidos, lo que se eleve en los próximos 30 años será similar al aumento que se tuvo en todo el siglo pasado.

A - En la madr…

D H - Ssshhh!. Y otro dato, de acuerdo con la National Geographic…

A - Otras vez pocheando!

D H - Así se llama la revista, y no me interrumpas. La velocidad del deshielo en todo el planeta se ha acelerado a tal grado que en los últimos 30 años la tierra ha perdido 28 mil millones de toneladas de hielo.

A - Ah jijo, con tanto hielo perdido se han dejado de hacer muchos raspados.

D H - No es un juego ni es de risa, pero gran parte del problema que tenemos enfrente nosotros mismos lo hemos provocado. Y los riesgos son las inundaciones de las comunidades costeras y la amenaza de destruir los hábitats naturales de los que depende la vida silvestre en todo el mundo.

A - Entonces, ¿no voy a Manzanillo a ayudar a mi primo Erasmo?

D H - Si, ve y ayudalo. De lo que te hablo es que su problema es una muestra de los efectos de lo que nosotros mismos provocamos con no cuidar el planeta.

A - Oiga, pos ya me agüito con esto.

D H - No muchacho, solo haz conciencia de la responsabilidad que tenemos.

A - Ta bueno, me voy antes de que se haga más tarde.

D H - Ve con Dios.

A - Chau.

