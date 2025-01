Adiós enero

Cada inicio de año hacemos múltiples promesas de cambio, que van desde lo material hasta temas de mayor profundidad, como la modificación de hábitos y comportamientos. Prometemos ya sea reducir nuestro peso corporal, dedicar más tiempo al estudio, a fomentar afectos y relaciones, reparar la puerta vencida o comprar una nueva tele. Inconscientes de la velocidad a la que transcurre el tiempo, la vida se nos va. Ya hemos consumido la cuarta semana del 2025 y, salvo la diatriba de Trump, el mundo sigue girando. Vamos a ver hasta dónde llega la “época de oro” del nuevo César.

En mentes como las nuestras —con un sentido mágico-culposo de la vida—, el cambio equivale al milagro y la injusticia social es culpa de los ricos. En otras culturas, el trabajo tiene una valoración ética positiva y no de castigo; son el trabajo y la inteligencia el motor de las transformaciones. Mientras aquí nos encomendamos a la Virgen para que haga la “chamba pesada”, en otras sociedades imaginan, estudian, proyectan, programan, ejecutan, evalúan y, en su momento, modifican, de ser necesario, la ruta del futuro y, algo muy importante, comparten más equitativamente los beneficios de la riqueza. Nosotros buscamos culpables para justificar la inequidad; con más frecuencia de lo deseable, actuamos a base de corazonadas, de ocurrencias. Nos mueven las emociones. Actuamos inercial e irreflexivamente. ¿En dónde está el proyecto de país para los próximos 25 años? La 4T es una vacilada.

Mientras sigamos empecinados en evadir nuestra responsabilidad, personal y social, México seguirá igual. Mientras sigamos eludiendo el análisis objetivo de la realidad, seguiremos sumidos en el mundo de la fantasía. Mientras se subsidie la pobreza y no se estimule a quienes generan riqueza, más temprano que tarde nos acercaremos al despeñadero. Mientras el Gobierno reparta culpas y limosnas, y no actúe pensando en el bienestar colectivo y en que el tiempo es un recurso NO renovable, estaremos imposibilitados para aprovechar las oportunidades (como el nearshoring) que se nos presentan. Mientras no cambiemos en lo personal, seguiremos hundidos en la mediocridad. Sí, el inicio de un nuevo año nos da la oportunidad de reflexionar para ser mejores. El problema es si asumimos o no el reto.

Soy un optimista irredento. Sigo creyendo en el amor, la solidaridad y en un futuro mejor. Creo en las capacidades innatas y aprendidas, en la educación, en la cultura del esfuerzo y en que no hay razas superiores. Lo que hace la diferencia es nuestra disposición al cambio; en cómo transformar nuestros sueños en realidad. México tiene los recursos para ser un país en el que reine la justicia y la armonía, pero también rondan en nuestro entorno los fantasmas del egoísmo, la codicia y la soberbia. Mientras tanto, la vida se escurre como agua entre las manos.

Al inicio del año me comprometí a ser mejor en lo personal y socialmente. Lo más grave que puede suceder si no cumplo es que, como a Pinocho, me siga creciendo la nariz. ¡Les digo, yo también soy mexicano!