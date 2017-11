Adiós, Ayón

Otro funcionario del gabinete de Aristóteles Sandoval que cierra a mil por hora su etapa es Francisco Ayón, secretario de Educación.

Ya se cumplieron los 10 días que anunció para pedir licencia e irse a la contienda electoral, por eso la semana pasada mantuvo una apretada agenda de trabajo.

Gira por Los Altos, visita a Puerto Vallarta, recorrido por Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla y Tizapán el Alto; pero además, sustitución de aulas provisionales en Tlajomulco y hasta paseo por talleres de robótica en sábado.

La visita a tanto municipio, ¿es porque le coquetea a una curul en el Congreso de la Unión o sólo quiere cerrar con broche de oro para llegar a coordinar a los tricolores en el Legislativo local?

***

Jalisco Cómo Vamos reloaded

Hoy el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos presenta los resultados de una evaluación al Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) 2016.

El análisis es parte del nuevo acento que el observatorio pondrá en temas de seguridad. Y lo hace con un programa federal semifallido y antes criticado por México Evalúa.

La constante en esta política pública es la falta de estrategia, evaluación de resultados y seguimiento de los programas que aplican los municipios en polígonos determinados para prevenir el delito.

En esta nueva evaluación, ¿la nota será distinta? Lo dudamos...

***

Lo que diga el presidenciable

El priista Arturo Zamora reveló parte de los resortes que impulsarán (o no) su postulación a la gubernatura de Jalisco.

“No he tomado una decisión porque todavía no hay una determinación al interior de mi partido sobre quién va a ser candidato a la presidencia de la República”, señaló el fin de semana.

Traducción: a mí, no me den por muerto. Pero haré lo que me ordene mi amigo el presidenciable tricolor.

Entre más cercano al elegido, mayor margen de decisión para Zamora. Eso se llama esperar los tiempos políticos para saber dónde estás parado.