Acosar a acosada

“Se me hace grave, pero no tanto. (…) ¿Qué vas a ganar?” Con esas palabras, ante la gravedad del delito de acoso sexual, el alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, intenta mediar entre una servidora pública y el director de Padrón y Licencias del municipio, Efraín Martínez Íñiguez.

Una grabación que se dio a conocer la semana pasada, tras una denuncia en 2020, evidencia la conversación que en días pasados dio la vuelta a redes sociales y puso al descubierto la indolencia frente a una víctima de acoso.

La reunión entre el alcalde, la joven y Martínez Íñiguez, que tenía como objetivo desestimar la denuncia de ella hacia el director de Padrón y Licencias, no pudo ser más desafortunada, o afortunada, según el cristal con el que se quiera observar. En una cara de la moneda se puede apreciar a un alcalde incapaz de darle la relevancia correspondiente al caso y, como autoridad, renuente a brindar el apoyo en las instancias pertinentes a una mujer, servidora pública o no, frente a una agresión; en la otra se encuentra el machismo en su máxima expresión, justificando la actitud del director de la dependencia pública a no contenerse al tratarse de una mujer hermosa, a quien Quezada Mendoza no dudó en revictimizar con palabras de carácter sexual, pero también se pudo observar a una mujer determinada a no dar un paso atrás.

El intento de persuasión en privado terminó en el orden público, y dejó en claro que la cultura de la denuncia por acoso u hostigamiento sexual que tanto promovía el #ProtocoloCERO que entró en vigor en junio de 2019 quedó de lado; ese día el Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco salió por la ventana, pues aunque la joven acudió a instancias como la Unidad de Investigación de Delitos contra Mujeres, la denuncia no prosperó e incluso el Órgano Interno de Control del municipio archivó la investigación.

¿Dónde quedaron la perspectiva de género y las reglas de integridad en la función pública? El caso de la joven que denunció al presidente municipal es sólo uno de los que se pueden presentar en el ámbito público o privado; lo relevante es cómo actúan las autoridades cuando una mujer pide apoyo en casos tan delicados como el acoso u hostigamiento, cuando no sea ya un lamentable abuso sexual.

La disculpa pública del edil de Tototlán no se hizo esperar mediante un video, argumentando su falta de conocimientos técnicos y pericia en la resolución de conflictos. Movimiento Ciudadano, calificó a Sánchez Mendoza como un ciudadano “no ejemplar”, mientras que grupos feministas solicitan su destitución.

En aquella reunión, una mujer se mantuvo íntegra frente a dos figuras de autoridad: un alcalde, ahora en el ojo público, y el director de una dependencia de quien ya nadie habla. “Mi decisión está tomada”, fueron las palabras de la joven, y con esa determinación el caso seguirá el curso legal que corresponda, en el que posiblemente ninguna de las partes salga ganando, pues las secuelas de acoso, hostigamiento o abuso sexual no se resuelven ni se superan aún con una destitución o sentencia.

