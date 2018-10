AMLO y la gira del sí

En la gira del “sí” o “ya casi soy Presidente”, López Obrador sigue en la lógica de campaña. Ya no se trata de que voten por él, sino de generar una base de consenso que le dé la fuerza para emprender lo que él llama la Cuarta Transformación. La manera de lograrlo es diciendo que sí a todo, incluyendo apadrinar una boda ostentosa, de esas que solo muestran que el poder envilece por igual a izquierdas y derechas.

Así como vino a Jalisco a decir que la Línea 4 del Tren Eléctrico se va a construir en su sexenio, a pesar de que no hay aún un proyecto ejecutivo ni un costo estimado, fue a León a decir que la presa de El Zapotillo va, que esta obra que es ya transexenal se terminará y él mismo se encargará de convencer a Jalisco de que se haga. Eso querían oír en Guanajuato; eso les dijo. Aplausos.

Lo que no dijo es si está pensando en una cortina de 120 metros de altura, con lo cual incumpliría su promesa de campaña que no se inunde el poblado de Temacapulín, o si va a 80, con lo cual le queda mal a León o a Guadalajara porque a los dos les prometió resolver el problema del agua y a esa altura no alcanza para ambos. Tampoco dijo si la presa va con todo y acueducto, ese al que los poblados de los Altos de Jalisco se han opuesto, tampoco si hay un cambio en la operación o si seguirá en manos de la empresa española Abengoa que para muchos seguidores de López Obrador es el rostro visible y canalla de la privatización del agua.

El modelo desarrollista de López Obrador no es propiamente el más amigable con el medio ambiente, por el contrario, la mayoría de sus propuestas, comenzando por el Tren Maya, tienen un costo ambiental alto. Las obras no se plantean a partir de una visión de sustentabilidad sino de voluntad popular y voluntarismo presidencial.

No quiero ser aguafiestas, pero creo que lo que se está construyendo es el escenario perfecto para que, otra vez, no pase nada en seis años en materia de agua para León y Guadalajara. Decidir que todo se haga es lo mismo que no decidir. Me temo que lo que no arranque en los dos primeros años de Gobierno va a quedar en el aire, porque la lógica del Presidente electo es asegurar la fuerza de su presidencia y de su partido en la elección intermedia donde se jugara no solo la Cámara de Diputados sino la mitad de las gubernaturas y todos los congresos locales del país. Por eso está en campaña, por eso nos dice a todos lo que queremos oír, por eso la gira del sí.

