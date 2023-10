AMLO se contradice y recula

Después de la exhibida que se dio el viernes -quedándose estancado en el lodo, atascándose los zapatos, llevando en una plataforma de redilas a los secretarios de la Defensa y Marina-, cuando la intención era aparecer en la zona del desastre como el Mesías y que a la postre quedó ridículamente expuesto, el ‘argumentista’ de Palacio -López Obrador- se contradijo 24 horas más tarde de su ‘salvaje’ aventura. El sábado por la mañana, sentado en su escritorio de su histórica residencia envió un ‘mensaje’ grabado a través de las redes, donde se justificó por no estar en Acapulco, señalando que “No estoy porque creo que ayuda más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera y si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo. No quiero hacer lo mismo que se hacía antes”.. Si en verdad eso piensa, ¿cómo justifica su reacción y el espectáculo que dio?. Oh, ¿se le olvido lo que hizo?

Y el mensaje lo empezó de esta manera: “Me comunico con ustedes, con todos los mexicanos, en especial con los guerrerenses, para informar sobre la situación de Acapulco. ES IMPORTANTE QUE USTEDES CONOZCAN LO QUE SUCEDIÓ...”. ¡Vaya estupidez!. Yo me pregunto, ¿habrá algún guerrerense que no sepa qué pasó en Acapulco?. Esto lo dijo en los primeros 24 segundos del mensaje que duró 24 minutos y 34 segundos, el resto fue la ‘letanía’ de todas las mañanas, al señalar que “hay mucha desinformación, mucha politiquería. Quieren usar esta desgracia con propósitos electorales de nuestros opositores, que son muy viles. Los conservadores, zopilotean. No les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos, lo que quisieran es que quisieran muchísimos muertos y culparnos, sacar ellos provecho, sacar raja, regresar al gobierno para seguir robando, para seguir saqueando a México...”. Y así le siguió, sin realmente informar nada nuevo a lo que se ha tenido conocimiento a través de los medios de información.

En su ‘brillante’ y oportuno mensaje, lo mismo trató de desmentir lo que había sido su orden o recomendación sobre cómo se canalizaría la ayuda a los afectados. El mismo López Obrador públicamente dijo el viernes que “Vamos a comenzar a abastecer de alimentos, despensas. Queremos que la distribución de las despensas las haga la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, NO LAS AUTORIDADES CIVILES NI DEL GOBIERNO FEDERAL, NI DEL GOBIERNO ESTATAL, NI DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y MUCHO MENOS ORGANIZACIONES SOCIALES LLAMADAS NO GUBERNAMENTALES O DE LA SOCIEDAD CIVIL,

PARA QUE NADIE SE APROVECHE DE LA NECESIDAD DE LA GENTE...”. Y en el mensaje del sábado, ante la respuesta social de muchos sectores de la sociedad, que llegó incluso a que un juez de la Ciudad de México concediera un amparo a un particular para que “sin restricción alguna, se le permita transitar, trasladar y entregar víveres”, López Obrador tuvo que recular diciendo que “lo que se busca es que todo se de en orden -que tiene toda la razón-, para que no haya ninguna excusa, ningún pretexto de estos buitres”, ah y por supuesto, sin dejar la ‘cantaleta’ y seguir el pleito en contra de sus opositores políticos.

Y fue precisamente desde la oposición, por parte de Xóchitl Gálvez -candidata a la presidencia del Frente Amplio por México-, quien envió un mensaje al inquilino de Palacio y en una frase muy breve trata de que el presidente entre en razón: “No es momento de división, no es momento de reclamos, es momento de ayudar”. ¿Lo entenderá el protagonista de la Cuarta Transformación?

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net