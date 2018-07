AMLO, el gabinete y el partido

¿Cuál es el proyecto de país de Andrés Manuel López Obrador, el del gabinete o el del partido? Ambos. Y, aunque parezcan contradictorios, son parte de la misma estrategia, la mano izquierda y la derecha trabajando para una visión que solo tiene la cabeza. Dr. AMLO y Mr. Peje (como lo escribí aquí mismo el 9 de febrero pasado) no descansan, y en cuanto uno se baja la guardia aparece el otro.

Hoy la contradicción más evidente está entre el gabinete, que representa al Andrés Manuel moderado, estadista, visionario y el López Obrador del partido, con un discurso más radical, faccioso y retrógrada. Lo vimos en todo su esplendor en la noche del 1 de julio: el discurso del hotel, mandando señales de tranquilidad y el del Zócalo, dejándose investir por el pueblo. Dr. AMLO dice no me tengan miedo; Mr. Peje grita a voz en cuello no les voy a fallar.

A diferencia de los nombramientos del gabinete, donde cuidó el perfil técnico y la buena fama de cada uno de ellos, los virreyes son los que fueron o serán candidatos a gobernador en cada Estado

Mientras todos aplauden al candidato electo que actúa ya como Presidente, recibe a delegaciones internacionales y anuncia cambios en un gabinete que aún no gobierna, en el otro flanco comienza a preparar la elección del 2021. La famosa revocación de mandato, que originalmente se haría cada dos años, decidió finalmente hacerla a los tres años para que coincida con la elección intermedia. Eso le permitirá al Presidente salir a campaña y volver a pedir el “voto parejo”. La segunda acción, más perversa, es el nombramiento de los llamados Coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo que serán una especie de virreyes, prefectos al estilo francés o simplemente gobernadores paralelos que tendrán el vínculo directo con el Presidente. A diferencia de los nombramientos del gabinete, donde cuidó el perfil técnico y la buena fama de cada uno de ellos, los virreyes son los que fueron o serán candidatos a gobernador en cada Estado.

En 2021, 15 estados del país tendrán elección a gobernador. Si tomamos en cuenta la elección para senadores, Morena ganó en 10 de ellos; el PAN en el corredor del bajío: Aguascalientes, San Luis, Guanajuato y Querétaro, y MC en Nuevo León. La tirada, desde ahora es posicionar, gracias al manejo del dinero público, a los candidatos de Morena. El uso faccioso del dinero público es, hasta donde me acuerdo, una de las formas de corrupción. Salvo que en la república amorosa existan otras reglas, Mr. Peje está aprovechando el buen momento de Dr. AMLO para comenzar a hacer su juego político. Las malas prácticas de la política son nocivas, las haga quien la haga. La legitimidad electoral y la esperanza de los mexicanos en un Gobierno distinto no justifican este tipo de imposiciones a todas luces indebidas.

Aplaudamos lo plausible de un Gobierno en ciernes que parece escuchar, finalmente, los deseos de un Gobierno austero, pero denunciemos con el mismo rigor viejos vicios disfrazados de nueva política.

