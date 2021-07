AMLO, Alfaro, el fuego y las cenizas

Después de tres reuniones entre el gobernador Enrique Alfaro y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, los resultados concretos, los avances en lo que se definió como la agenda de prioridades para Jalisco son prácticamente nulos. Para efectos prácticos, lo que informó el gobernador es que la presa Zapotillo, destinada a surtir de agua a Guadalajara, León y los poblados de los Altos seguirá detenida, el gobierno federal no va a terminarla y se están buscando, dijo, “soluciones para el corto plazo”. En materia de seguridad tampoco hay resultados concretos. La coordinación de la que hablan es una obligación, no se requieren tres reuniones para llegar a esa conclusión. La nueva línea de tren eléctrico a Tlajomulco va, dice el gobernador, pero no está claro cuánto aportará el Gobierno federal para su construcción. De otros proyectos que hace unos años se decían prioritarios, como la carretera a Costalegre o el libramiento de Puerto Vallarta, ya ni se habla.

¿Tres reuniones en un mes, las mismas que habían tenido a lo largo de todo el sexenio, para llegar a tan exiguos acuerdos? Sin duda la agenda es otra. El presidente conoce y reconoce el peso específico del gobernador de Jalisco, que se convirtió en uno de los jugadores individuales con más fichas en la Cámara de Diputados y con posibilidad de liderar a un grupo de gobernadores en el tema del federalismo fiscal. Por otra parte, López Obrador sabe que la manera de bajarle el costo a los votos del Verde es abriendo la cancha hacia otros partidos, un de ellos es sin duda Movimiento Ciudadano y su antiguo aliado Enrique Alfaro.

La verdadera aduana de esta nueva relación será sin duda la aprobación del presupuesto de egresos de la federación en la Cámara de Diputados

Donde hubo fuego, cenizas quedan, y en política amor que no se expresa en el presupuesto no es amor, es demagogia. La verdadera aduana de esta nueva relación será sin duda la aprobación del presupuesto de egresos de la federación en la Cámara de Diputados. Es ahí donde vamos a ver si hay dinero para los proyectos que el gobernador Alfaro ha catalogado de prioritarios, pero sobre todo quién es quién en los votos dentro del partido naranja. Especial atención hay que prestar a los votos de la llamada bancada empresarial o de Coparmex, los cuatro diputados que llegaran a San Lázaro como diputados de MC, pero cuya agenda está más vinculada al grupo opositor, que se ha gestado desde Coparmex, que a los intereses del líder vitalicio de ese partido, Dante Delgado, o incluso del propio gobernador Alfaro.

Lo que se está cocinando en las reuniones entre Alfaro y López Obrador es algo de más peso que sólo pesos.

