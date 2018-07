A votar todos, hoy es el día

Hoy es el día en que tu voto, que debes ejercer como obligación y como buen mexicano, decidirá quién será el nuevo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que manejará el país, al pueblo, a ti y a tu familia.

Comenté hace ocho días que es obligación absoluta, imperativa, el que ejerzas tu voto; ahora, es muy importante que ese voto sea reflexionado, razonado y que no sea por sentimiento o por partido, debes votar analizando bien a tu candidato, sus propósitos, sus metas, sus planes, la factibilidad de esos planes, sus prioridades, si es posible y lógico realizarlos y si en caso de hacerlo, llevan a México hacia adelante y no en un retroceso negativo que sería fatal para todo el país, para nosotros, para ti y para tu familia.

Después de analizar al candidato y su equipo y decidir qué es mejor para México, ejercerás responsablemente tu voto como dije antes, por el candidato que creas que será el mejor Presidente de nuestro país, por su capacidad, su visión, su experiencia, su congruencia, la de él y la de su equipo.

Es más importante fijarte y analizar al candidato y sus alcances que al partido.

Pero te vuelvo a recordar que si no votas, no tienes derecho a hablar ni reclamar si no te gusta algo que ejecute el Gobierno y además demuestras que no te importa México ni tu futuro ni tu familia; esto ya lo había mencionado anteriormente, pero como hoy es el día ‘D’ o sea el día crucial, por eso es necesario volver a analizar y pensar qué es lo mejor para México y los mexicanos.

Claro que es muy importante y necesario realizar cambios, como el suprimir toda la fabulosa aportación económica que da el Gobierno a los partidos, dejar que cada partido reciba aportaciones libres, pero que sean registradas para ratificar que sea dinero limpio; otra acción, es que se deben quitar los plurinominales, reducir la cantidad de Senadores y Diputados y diseñar una estrategia eficaz y real para disminuir la delincuencia y la violencia desalmada que ha crecido enormemente como nunca en nuestro país.

Roguémosle a Dios nuestro Señor y a nuestra Santa Madre Virgen de Guadalupe que nos cubra con su manto y que hagan que salga el mejor candidato para Presidente.

correo electrónico: jmgva@gvi.la