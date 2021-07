¿A quien le hacemos caso o quien tiene la razón?

Nuevamente estamos en medio del torbellino de la pandemia, con una variante, no nada más del virus, sino confundidos por tanta información, tanta desinformación y mucha confusión. Una cosa si es concreta, aumentan de nueva cuenta los casos de contagio, hospitalización y deceso por el Covid.

En México ya sobrepasan los 9,000 contagios por días y la cresta es cuesta arriba en las cinco últimas semanas. Aquí en Jalisco -según la base de datos del gobierno del estado- en promedio diario 54 jóvenes, entre los 18 a 34 años, son reportados como contagiados y bajo tratamiento, sin contabilizar al resto de la población afectada. Los casos se duplicaron en la última semana. Algunos hospitales ya se encuentran saturados como sucedió hace algunos meses confirmándose esta tercera ola del virus.

Y con la crisis sanitaria viene la confusión. Mientras las autoridades de salud tienen frente a ellos la amenaza de la pandemia no se toman las debidas medidas preventivas, como reducir los aforos en ciertos lugares de concentración, como lo son centros comerciales y restaurantes. Hace tres días empezó a circular en las redes sociales la versión de que en este tipo de establecimientos se tomaron nuevas medidas restrictivas para evitar el contagio. Sin embargo, fue el mismo gobierno del estado por las mismas redes desmintió señalando que “Tal información es falsa, no hay modificaciones en las medidas sanitarias”. El sentido común, lógica, prudencia y sensatez no sería abiertamente desmentir literalmente. Por la gravedad de las circunstancias y por los cambios que la emergencia que se pudieran requerir, lo racional sería informar que ante el problema que se enfrenta se revisarán las disposiciones. El desmentir de esa forma es motivar, alentar y propiciar que muchos de esos lugares de reunión se continúen ‘abarrotando’ como ha sucedido en las últimas semanas desde que se relajaron las limitaciones. Lo mismo sucede a nivel nacional, donde a pesar de reconocer oficialmente que estamos en la tercera ola de la pandemia, tal y como sucedió en el pasado, no hay una capacidad de respuesta preventiva que la secretaría de Salud marque cuál es el camino a seguir ante la obviedad de que algo hay que hacer.

La confusión no es propia de México. En Estados Unidos, mientras el Centro de Enfermedades Contagiosas (CDC) ha retirado el uso de cubrevocas en en escuelas para los estudiantes y maestros ya vacunados, el estado de California dijo que no atenderá la recomendación y continuará exigiendo su uso en los salones de clases, así como en otros espacios donde hay concentración de personas.

Mientras que del lado de los fabricantes y los encargados de salud pública también hay alguna disparidad. La compañía Pfizer-BioNTech, productores de la vacuna más eficiente en el mercado, dice que “son alentadores” los estudios para producir una nueva fórmula de refuerzo que protegerá aún más de las nuevas variantes. Ante la alentadora noticia surgió una extraña respuesta del CDC y de la Federal Drug Administration (FDA), donde indica que “quienes están cien por ciento vacunados no necesitan este refuerzo en este momento...estamos preparados para cuando la ciencia demuestre que se necesita”. Comentario que causó extrañeza entre conocedores del tema, porque se supone que los laboratorios se basan en estudios científicos y trabajan en coordinación con los organismos de salud.

Ante la inacción por una parte y la confusión que se provoca con recomendaciones y opiniones disímiles, lo más importante es vacunarse. Las estadísticas revelan que quienes ya lo están son los menos propensos a contagiarse. El 99 por ciento de las personas afectadas con la nueva variante, han sido las personas que no estaban vacunadas. Así que hagamos caso a la ciencia, dejemos a un lado los temores y las falsas recomendaciones, démonos una oportunidad de vida y protejamos a quienes nos rodean. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbbhub.net