Ahora que quieren se discuta una reforma electoral, descubro que a mí no me gusta el INE, ya que me parece muy costoso y complicado de manejo, y aunque caro, da confianza, pero eso no significa que apoye la absurda propuesta presidencial, la que considero haría una organización más cara y más mala.

Me parece muy bien que a los partidos políticos no se les dé ni un centavo, que el que quiera bailar que pague la música y que el INE no esté obligado al gasto de nadie, ni el tiempo de duración de las campañas ni los anuncios que contraten; si es su dinero, que se lo gasten como les pegue la gana, a los partidos lo único que debe prohibírseles es que ensucien la ciudad.

Me parece una exageración que la Cámara de Diputados federal tenga quinientos miembros, yo creo que con cincuenta diputados bastaría y sobraría, y para elegirlos se debía hacer por lista y en proporción a lo que cada partido obtenga de votos. Los diputados locales no deberán ser más de cinco por cada Estado. En cuanto a los senadores, uno por cada Entidad federativa y electo por cada estado el que obtenga mayor votación.

Y que el ingreso total de estos fuera un 1.5 del sueldo promedio más alto que se cotice en el IMSS. cuando menos por un 5 por ciento de cotizantes; que no hubiera reelección y que tuvieran la obligación de proponer leyes escritas a mano por ellos personalmente, para evitar las leyes copy-paste y que queden los diputados obligados a pagar los daños que causen con sus leyes propuestas.

Se me hace complicado elegir consejeros del nuevo INE porque no dicen cómo sería ni quién vigilaría la elección de estos, además que el partido en el poder propondrá a veinte de sus partidarios y la mayoría de diputados lo hará también; sin embargo, estaría de acuerdo de que así los nombraran con una sola condición y esta sería que para ser elegido se requeriría de que los candidatos no hubieran sido jamás empleados ni funcionarios gubernamentales -estamos buscando ciudadanos, no burócratas-, que nunca hayan estado registrados en ningún partido y que cuando terminen su encargo no puedan jamás ocupar ningún cargo ni empleo público so pena de cárcel y que ganaran durante este periodo lo mismo que los diputados.

En lugar de tribunal electoral, los jueces ordinarios juzgarían los asuntos que se presenten. Las delegaciones estatales deberán desaparecer, ya que duplican el trabajo. La votación deberá ser por internet con el número de CURP, por lo que el resultado de la elección deberá saberse el día de la elección y no como ahora en que las leyes se los impide, ya que es muy complejo el sistema electoral y el recuento de votos.

En fin, no me gusta el INE pero reconozco que este puede ser peor.