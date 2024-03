A mejorar debates

Acabamos de ver los primeros debates de Jalisco y de la Ciudad de México, y por lo que vimos no hemos avanzado en el formato, ya que en lugar de que los candidatos nos presenten sus propuestas y cómo lograrán ponerlas en práctica, lo que vemos es descalificación de sus contrincantes en lugar de que nos convenzan de que ellos son los mejores y que por eso debemos votar por ellos y darles nuestro voto de confianza.

Por respeto a la ciudadanía, que somos los votantes, los candidatos deben ir preparados a los debates y no querer improvisar durante el transcurso del mismo, ya que sólo exhiben su falta de preparación; para lo único que se preparan es para la descalificación. Estamos hartos de que se nos presenten circos mediáticos, pues si lo que quieren es exhibir a su contrincante, que presenten verdaderas pruebas y que esa exhibición sea en un foro diferente a los debates. Nos cuestan mucho dinero para ver ese circo, lo que queremos es conocer propuestas y que nos convenzan con las mismas.

Como hemos repetido, en las próximas elecciones que pueden ser las últimas en democracia y que además son las más grandes que hemos tenido en México, debemos llegar convencidos de nuestro voto, que deberá ser razonado, convencidos del candidato por el que votaremos, por el que creamos es el mejor y el que más conviene para nuestro país, que sea nuestro guía y nuestro ejemplo.

Para lo anterior debemos cambiar nuestra percepción de los políticos, que deberían ser personas con vocación de servicio al pueblo, no estar en su puesto para servir a su partido, que fue el que les dio la plataforma para competir, pero que no se les olvide que los que los elegimos somos los ciudadanos.

Debemos votar por el mejor, razón por la que tenemos que conocerlos y ver lo que nos están ofreciendo, tomando en cuenta que si los elegimos es porque queremos que nos representen a nosotros, que no nos vean como enemigos, que no nos polaricen y nos pongan en contra de los que no pensamos como ellos, como lo estamos viendo en este sexenio; nuestro voto deberá ser con conciencia y convencimiento, no como ha sido en otras elecciones que sin ver ni conocer quién es el candidato, votamos por los partidos, queriendo castigar al partido gobernante, porque no nos cumplieron o por deshonestos, no debemos llegar a esos extremos de nuevo.

Queremos ver en los debates qué harían los candidatos en caso de llegar al gobierno, para mejorar a nuestro país y sus ciudadanos, deben convencernos de sus programas y propuestas, por ejemplo cómo sería la seguridad, que creo es lo más urgente en la actualidad, la salud, el agua, la impunidad, etcétera.

Actualmente vemos que estamos en muchas partes del país en manos de la delincuencia, perdimos la libertad en muchos aspectos, como es el cobro de piso en todos los rubros, el agrícola, el comercial, la movilidad; queremos volver a vivir en nuestro hermoso país con libertad y confianza para sentirnos seguros en él, debemos exigir lo que verdaderamente merecemos y darles esperanza a nuestros hijos de que estamos haciendo lo que se requiere para dejarles un país en el que puedan sentirse seguros y con libertades.

Por todo lo anterior, les pedimos a los candidatos que en los próximos debates no nos decepcionen y nos convenzan de por qué serían los mejores, por qué debemos votar por ellos y nosotros dejar la apatía de lado y que el próximo 2 de junio todos salgamos a votar, convencidos y con la esperanza de que estamos haciendo lo mejor para México.