A la Presidenta no le hacen caso

Sobre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo ayer en la conferencia de la presidencia que “... de acuerdo con el testimonio del detenido -se refería a Gregorio N, alias “el Lastra” o “Comandante Lastra”, líder de la cédula delictiva responsable del reclutamiento de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación- llegaron a privar de la vida a personas que se resistieron a recibir el adiestramiento o, bien, intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura”. Y minutos más tarde -en la misma conferencia- estableció que “Al momento, repito, no tenemos ningún indicio… no hay un indicio que haya sido un ‘campo de exterminio’, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento”. (?)

Por una parte García Harfuch reconoce que se privó de la vida a una cantidad indeterminada de personas y por otra asegura que no se trata de un campo de exterminio, como los conocidos campos de la muerte o fábricas de la muerte, tipo campos de concentración construidos durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi para eliminar a los judíos. Al final de cuentas, aquellos jóvenes secuestrados que se resistieron al “adiestramiento” o que “intentaban escapar”, eran aniquilados o desaparecidos.

Ahora bien, el mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que de acuerdo con la declaración del detenido, “Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo de 2025 -donde se incluye el operativo de la Guardia Nacional del 18 de septiembre pasado cuando se logró la detención de 10 involucrados y el rescate de dos personas-”. Esto es solamente la actividad de los últimos 11 meses, pero hay que recordar que en ese predio ya se reportaba actividad ilícita -según las mismas autoridades- desde por lo menos 2012. Entonces, ¿qué sucedió en ese inmueble durante esos 13 años?

Cualquiera que haya sido la realidad de lo que haya sucedido en los 13 años en el Rancho Izaguirre, el asunto está creciendo como “bola de nieve” y para que no crezca -solo por comparación- como el caso de los 43 de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República debe encontrar respuestas rápidas y certeras. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía ya empezó mal, ya que desde el momento en que la misma FGR ordenó abrir las puertas de la escena del crimen -completamente modificado a lo que se había visto en las fotografías de una semana anterior- a medios, organizaciones y grupos de buscadores y no apareció la autoridad federal, pareció una decisión irracional. Y cuando aparentemente los archivos físicos de la investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco ya fueron entregados a la autoridad federal, ayer la Presidenta Sheinbaum dijo, “Hasta ahora, quien sigue teniendo en custodia -la escena del crimen- es la Fiscalía del estado de Jalisco… Nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso”. (!)

El asunto se complica, sí hubo muertos, pero no hubo exterminio, la Fiscalía del Estado entregó los legajos de la investigación, pero en la FGR aún no está en posesión del caso y la Presidenta que desde la semana pasada pidió se “atraiga el caso”, aparentemente no le han hecho caso.

Usted, ¿qué opina?