¿A dónde quieres llevar a México, Andrés Manuel?

En la multitud de ocurrencias que mencionas a diario y que algunas son totalmente imposibles de cumplir como las promesas de darles dinero a pasto a niños, a jóvenes, a mamás, a personas de la tercera edad, hacer el Tren Maya, cancelar el Aeropuerto de Texcoco y deshacer todo lo hecho, ya te comenté una vez que tienes tiempo de reflexionar, recuerda que las aerolíneas no quieren irse a Santa Lucía y que los grandes expertos en aeronáutica han dictaminado que no es oportuno ni lógico el Aeropuerto de Santa Lucía, por el tránsito aéreo y lo que tendrías que llevar a cabo: derruir 900 construcciones, escuelas, clínicas, hospitales, vivienda, etcétera.

Tú eres bastante inteligente, un genio para la mercadotecnia y para convencer y manejar a las multitudes, aunque muchas veces haces que se equivoquen, como el día que les dijiste a unas mil 200 personas que te estaban escuchando: “Levanten la mano los que crean que no le debo contestar a Estados Unidos” y todos levantaron la mano excepto algunos 10 que pensaron bien. El hecho de contestar no quiere decir pelear, pero sí expresar sensatamente que México no está de acuerdo y que sería un gran daño para nuestro país el cerrar la frontera.

Por otra parte, los jaliscienses agradecemos tu apoyo en la Línea 3 y ratificar que cumplirías tu compromiso de construir la Línea 4 del tren ligero que conectará Tlajomulco con el Periférico Sur; además, tu armonía con nuestro gobernador Enrique Alfaro que lo está haciendo muy bien.

En otro tema, hace unas semanas se te ocurrió pedirle a España que diera disculpas a México por la Conquista y a Su Santidad, el Papa, también por el tiempo de la Conquista y por difundir la religión. Acuérdate que en aquella época no existía México, eran una serie de tribus donde dominaban los aztecas, que a lo mejor, según tus ocurrencias, deberían pedirles disculpas a los tlaxcaltecas por haber acabado con ellos.

Donde no se te ha ocurrido o ya se te olvidó, que los que sí dañaron a México fueron los Estados Unidos. México ya era nuestra patria, no los indígenas que eran diferentes tribus. Recuerda que nos invadieron las tropas de Estados Unidos, ocuparon la Ciudad de México y se quedaron con territorio mexicano, 55% de nuestro México, como botín de guerra, obligando al Gobierno de México a ceder lo que ahora son ocho estados a EU que son Texas, Nevada, Nuevo México, California, Colorado, Arizona y Oklahoma, también una parte de Wyoming. Esos sí deberían de pedir disculpas, el Ejército estadounidense ocupó la Ciudad de México, ¿ya se te olvidó? Recuerda los niños héroes, y luego dieron una indemnización a México de ¡¡15 millones de dólares!! por todo lo que se quedaron. Existe un monumento en Galveston Texas que conmemora que en 1848 fue la adición de esos estados a EU.

Te vuelvo a repetir y te pido que reflexiones el tema del Aeropuerto de Texcoco; no es posible que no captes tú que eres realmente inteligente, el gran daño que se ocasiona al cancelarlo y el gran capital que se tiraría a la basura.

Por otra parte, quiero decirte que tu optimismo, tu amor por México y tu gran capacidad de trabajo es admirable, y tus aciertos en algunas ocurrencias como la creación de la Guardia Nacional y otras como “Jóvenes construyendo el futuro”, pero, por favor, dale una estudiada muy bien al plan económico y a la inversión que tienes que hacer para cumplir todas tus promesas y también analizar el por qué en las operaciones que iniciaste acertadamente contra el huachicoleo no hay ningún cabecilla en manos de la justicia.

Volviendo al tema del aeropuerto, imagínate nada más una línea extranjera que llegara al Aeropuerto Benito Juárez, a la Terminal 2, y que algunos pasajeros tienen que tomar otro avión para ir a otra ciudad en nuestro país; si existiera Santa Lucía, que espero recapacites y no se haga, tendrían que sacar todo su equipaje y llevárselo a Santa Lucía, a 50 kilómetros de distancia, para conectar con alguna aerolínea que acepte trasladarse para allá.

Otro punto a reflexionar es lo que expresaste de las manifestaciones, que tú les vas a ofrecer la mano abierta y no el puño cerrado, como el largo tiempo que invadieron las vías del ferrocarril, provocando gran pérdida económica, y esto es siendo propiedad federal y la invasión es delito federal y, sin embargo, las autoridades no hicieron nada y tú dijiste que tu Gobierno no era represor, que había que dialogar; hay una obligación de cumplir con la ley que a veces parece que se te olvida.

Ahora, con la inteligencia que tienes, te vuelvo a pedir que por favor reflexiones en los puntos que te he comentado, te ratifico mi admiración por tu optimismo y por tu capacidad de trabajo, pero cuídate mucho, deja de hacer consultas “patito” y de andar volando en aerolíneas y escoge un avión, aunque no sea grande, pero que tú no pierdas el tiempo cuando los vuelos se retrasen, eres el Presidente de México y ¡tu tiempo y tu vida valen mucho!