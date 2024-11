A Claudita le fue de rechupete

Pues al parecer a nuestra señora presidenta le fue de rechupete en su primer viaje al extranjero como mandataria, porque ya les dije la semana pasada que a ella lo extranjero le llega por dos puntas y por eso las reuniones fuera de México le vienen muy naturales; porque una extranjera al llegar a nuestro país es como meter un gato a un horno, no por estar ahí ahora es biscuit, sigue siendo gato y una extranjera que viene a nuestro país, aunque se vista de lo que quieras, sigue siendo extranjera. Don Andrés era gachupín por su abuelo, pero como le caía tan gordo, no califica como extranjero.

Pero, en fin, como quiera que sea, nuestra amada Presidenta se fue hasta Brasil en clase perrier (sin fijarse que algunos de sus diputados son tan elegantes que creen estar en un monte real y que la clase turista es donde van las maletas), ahora que como es delgadita y poco brumosa, pues aguantó. Aunque yo pienso que si hubiera ido don Andrés, a la bajada lo hubieran necesitado poner en el solecito para que se desentumiera; pero a él no le gustaba ir a donde no le entienden y quién sabe que le darán de comer. Lo importante es que el vuelo le salió barato si lo pagó, porque a la mejor podía haber usado puntos de sus diputados elegantes, porque ellos no se andan con jodideces.

A Dulces nombres (que nadie me ha dicho cómo se apellida) no lo llevó, a pesar de que, según creo, la percha era de parejas y tan lo era que estaba Lula con una elegante señora que recibía junto con él y había muchos con pareja, pero ella decidió no llevarlo o él no quiso ir (el viaje está matadísimo). López Obrador también empezó volando en comerciales, pero luego cambió por aviones del Ejército que, según me dijo una partidaria suya, lo hizo para que los malditos derechistas hijos del siete de bastos, que fueron a traer a Maximiliano y dejaron allá el penacho no lo presionaran y porque los aviones del Ejército son más baratos y yo creo que ni les cobran.

Con todo y lo pesado del viaje, se fue y llegó a la asociación de mandatarios, donde tuvo trato con los meros meros gallones y como habla inglés, turco ruso y regadera, pues todos la entendieron y trataron como igual. El líder chino (que no sé cómo se escribe su nombre porque no se leer chino) preguntó por qué no tenía cara de oriunda y le dijeron que habíamos ido por ella a Bulgaria.

Les hizo proposiciones económicas de que gasten menos en armas y den becas para sembrar árboles, suficientes para llenar Dinamarca con todo y Groenlandia, según creo quedaron muy entusiasmados ante tan novedosa solución y van a mandar la lana.

También les dijo cómo arreglen la ONU, Putin se negó y Bien andaba en Disneylandia.

@enrigue_zuloaga