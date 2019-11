5 consejos de una madre a su hija para conseguir novio

En general no es muy común que una madre se dirija directamente a su joven hija para aconsejarle algo sobre este tema, lo frecuente es que lo aprendan con la experiencia y a base de lo que se comenta con las amigas.

Veamos qué le dice:

1.- Hija, te confieso que es muy difícil para mí, hablar contigo de este tema, y me temo que me rechaces y hasta me ignores, pero lo trato de hacer de la mejor manera posible y sin con ello meterme en tu vida y tus decisiones, que desde luego respeto.

A mí me hubiera gustado mucho que mi mamá lo hiciera alguna día de la vida, pero nunca se atrevió, si alguna vez tuvo la intención. Me hubiera gustado mucho escuchar sus opiniones. Como ahora yo sí me quiero atrever.

2.- Te puede parecer extraño, pero el amor te llega, no lo buscas y es tan sabia la vida que suele aparecer en el lugar y momento más inesperado. Me puedes considerar romántica, si gustas, pero yo lo viví y lo he visto mucho, sí existe el flechazo o amor a primera vista.

3.- Por favor no te preocupes si aún no ha llegado ese amor de tu vida, mientras tanto prepárate lo mejor posible para que estés lista para cuando esto suceda. Resuelve tus problemas emocionales, no te presentes con conflictos no resueltos ni sentimientos encontrados. Así como te vistes y arreglas y te ves hermosa, que también tus actitudes y modales sean bellos y refinados. En vez de gastar tanto en cosas que te pones, invierte en todas las que te hagan crecer y madurar. Vístete de mucha cultura, de las bellas artes, de la literatura, de la música, amplía tus conocimientos y aprende idiomas. Y por favor viaja mucho, conoce personas de todo el mundo y reafirma las diferencias entre los hombres que valen la pena de aquellos que no.

4.- Mi reina, por favor aprende a identificar a los hombres tóxicos, a los que hieren y hacen daño, a los hipócritas y a los galanes que se sienten don Juan. Te suplico que no tengas ni de amigos, a los pretenciosos, a los engreídos, a los hijos de papi, a los bravucones, a los borrachos y a los que hacen bullying.

5.- Aprende a mirar muy pronto el “dark side”, la otra cara de la moneda de los hombres que te gusten y te atraigan, porque ese otro lado es el más difícil y destructivo. No te límites a ver sólo el de él, también obsérvalo muy bien en su familia y en los amigos que tiene. Y de paso ve el tuyo.

Espero que te sirva todo esto y que seas muy responsable a la hora de elegir, y recuerda que nadie es culpable de los errores que cometes. Sólo vas a cosechar la semilla que siembres en el hombre que escojas.

Con mucho cariño. Tu madre.