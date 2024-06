450 mil pesos

La semana pasada, en la prueba de manejo ofrecida por Renault para conocer la nueva Kardian, platiqué con algunos directivos sobre sus rivales directos. Naturalmente, se nombraron sólo vehículos occidentales, japoneses o coreanos, aunque un par de esos sean fabricados en China. Parte es por inercia, las marcas con mayor tradición se acostumbraron a ver sus enemigos en marcas de peso histórico también importante, aunque no necesariamente similar.

Otra parte es tal vez por rehusarse a ver la realidad del mercado, ahora que los autos chinos, principalmente en ese segmento, pasaron a ser la oferta más abundante. Pero también es interesante mirar que, con frecuencia, lo que determina el rival de un producto es su precio, no necesariamente el tipo de vehículo.

Kardian es un crossover de 4.20 metros de largo, con distancia entre ejes de 2.6 metros y motor de 1.0 litros, turbo, con 115 HP, 148 libras-pie de torque y caja automática de doble embrague.

Considerando la versión más cara de la Renault, su rival más directo es Volkswagen Taigun, que también tiene motor de 1.0 litro turbo, pero con menos torque y un marcado turbo lag.

Otras como la Kia Sonet, quedan atrás al no tener turbo, igual que Suzuki Fronx, Fiat Pulse, Nissan Kicks, Hyundai Creta y Seat Arona. Pero alguien que tenga 450 mil de presupuesto, puede considerar otras opciones, incluso dentro de la misma Renault, como la Duster, que tiene más espacio y potencia, aunque menos seguridad (algo que cambiará en el modelo 2025).

La Kardian tiene un muy buen motor y plataforma, tal vez incluso mejor que todas las mencionadas anteriormente, con la posible excepción de la VW que tal vez le gana por plataforma, aunque no por motor.

Sin embargo, cuando se ponen a las marcas chinas en el juego, las cosas no quedan muy sencillas para la francesa hecha en Brasil.

Por ejemplo, la Chirey Tiggo 4 Pro Luxury tiene turbo de 1.5 con 144 HP y cuesta 10 mil pesos menos. La GAC Enzoom Lite también cuesta 10 mil pesos menos y ya ofrece 174 HP; vaya que 60 HP hacen mucha diferencia.

La Geely Coolray tiene 172 HP. La Haval Jolion cuesta 20 mil pesos menos y tiene nada menos que 181 HP. La JAC Sei 4 Pro tiene 147 HP.

Fama, servicio y opciones distintas

Es cierto, aún hay mucha desconfianza sobre los productos chinos y cuáles marcas realmente llegaron para quedarse o cuáles están aquí sólo para deshacerse de su inventario sobrante en China. También hay recelo sobre la calidad del servicio y la disponibilidad de refacciones.

Ambos miedos son justificados. No se puede saber cuáles quedarán por mucho tiempo en México y el tema de la post venta se ha transformado en un verdadero talón de Aquiles para los chinos.

Es verdad que las refacciones son escasas para todos, pero si a ese problema le sumas a marcas con pocas agencias en el país y, en el mejor de los casos, agencias aún muy recientes, además de un corporativo que todavía busca adaptarse (unos con más apertura y ganas que otros) a la forma mexicana de hacer negocios, el panorama puede ser algo asustador.

Todo esto, sin embargo, no borra el hecho de que, producto contra producto, los chinos ofrecen más y no sólo me refiero a la potencia, pese a que la usé como criterio principal aquí, también hablo de equipo, tecnología y acabados.

Hay otro ángulo que un cliente con 450 mil pesos puede mirar, por ejemplo, un Kia K3 HB con motor 2.0 y 150 HP. O un Mazda 3 hatchback iSport con 188 HP, que tendrá menos equipo, pero pertenece a una marca de mucho mayor prestigio, servicio y reventa. ¿Algo de deportividad? Un Omoda GT con 194 HP puede sonar interesante, aunque cuesta 10 mil pesos más. ¿Economía de combustible, no verificación y circular todos los días? Un MG3 Híbrido lo resuelve. ¿Eléctrico? BYD Dolphin Mini.

En lo que va de este texto, ya mencioné 16 alternativas al Kardian que, dígase de paso, me parece una magnífica opción. Pero lo que quiero mostrar es la amplia oferta que hoy tiene el consumidor mexicano. Lejos están los tiempos en los que un auto popular era un Vocho o un Tsuru. Y a esa lista aún podemos añadir Jetta, Tracker, Sentra, Corolla, etc.

Sí, antes era más simple elegir un auto, hoy es mejor tener opciones, pero hay que hacer la tarea, estudiar y saber exactamente qué se busca.

