Si se juega contra Argentina y se pierde por 4-0, malo… Si se juega contra Trinidad y Tobago y se gana por 2-0, malo también.

En efecto: la única manera de dejar conforme a todo el mundo es jugar siempre contra los mejores… y ganarles.

*

El valor de uso del partido del miércoles en Toluca era del dominio público. Era un encuentro amistoso, en el más estricto sentido del vocablo. No iba nada trascendental de por medio. Porque acababa de jugarse una Fecha FIFA -la de la derrota ante Argentina que aún escuece… y la victoria sobre Estados Unidos (3-0) que muchos ya olvidaron-, el asunto no ameritaba mandar llamar a los jugadores que militan en clubes europeos. Al contrario: era una ocasión propicia para que el técnico nacional, Gerardo Martino, convocara a los “nuevos valores” que mañana o pasado participarán en el inevitable relevo generacional.

Aunque el resultado era lo de menos, se presupone que había la obligación de ganar… porque se jugaba en México y porque la historia así lo determina.

*

Se cumplió la encomienda, por tanto. Se hizo la tarea... aunque los morbosos se quedaron con las ganas de que la historia se escribiera con una goleada de las que se usaban antes, cuando se enfrentaban fuerzas tan dispares.

El encuentro fue una reedición incruenta del viejo cuento del Gato con el Ratón, con la salvedad de que el marcador no reflejó la diferencia entre uno y otro. El 2-0 parecería misericordioso para los caribeños, por una parte, y adecuado para que el “Tri”, por la otra, apenas consiguiera, en lo colectivo, un 6 de calificación. Y no precisamente porque no hubiera dejado constancia de su superioridad absoluta, sino por el conformismo que quedó de manifiesto en su desempeño.

*

El mensaje de Martino a los jugadores que participaron en el experimento fue claro: se les toma en cuenta; están en la lista de los aspirantes; en la medida en que las lesiones o las bajas de juego de quienes actualmente ocupan plaza en la Selección “grande”, o en la medida en que así lo determinen las corazonadas del entrenador, habrá espacio para ellos.

Que Macías, Córdova y los Angulo -Jesús y Ricardo- sobresalieran, corresponde, por lo demás, al desempeño que han tenido en sus equipos… aunque aún falta para dejar de verlos como promesas y considerarlos ya como realidades.