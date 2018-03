Bien dicen que “después de la tempestad, viene la calma”. Aquélla consistió en la serie de sombríos augurios con respecto a las lesiones que sufrieron Néstor Araujo y Carlos Salcedo en el partido de preparación para el Mundial que la Selección mexicana disputó el martes ante su similar de Croacia. Ésta, en los pronósticos de los expertos, en el sentido de que es factible que ambos, en los 70 y tantos días restantes para la cita, se restablezcan plenamente de las operaciones a que fueron sometidos, y estén aptos para “la madre de todas las batallas”… (“futbolísticamente hablando”, que hubiera dicho el inolvidable Carlos Miloc).

*

No habrá pretextos, pues; no, al menos, relacionados con supuestas “grandes ausencias” como fueron, en el pasado, la de Alberto Onofre para el Mundial de 1970 en México, y la del “Chapo” Montes para el de Brasil hace cuatro años. Tampoco habrá motivos para desgarrarse las vestiduras y gritar a los cuatro vientos que “para eso sirven los partidos ‘de preparación’: para que se lesionen jugadores con los que se contaba para la competencia”.

Las lesiones son riesgos propios del futbol. Gajes del oficio… En función de ellas, al igual que en los altibajos que puede tener el nivel futbolístico de los jugadores, los equipos participantes en un Mundial tienen el margen de maniobra que les otorga la posibilidad de inscribir a 23 jugadores, y no a los once que algunos “expertos” piden a gritos que se definan y se sostengan… como si hubiera la mínima garantía de que todos lleguen al Mundial en plenitud, o de que no habrá necesidad de hacer cambios desde el mismísimo primer partido.

*

Desvanecidos los temores que surgieron el martes, de que fuera imperativo poner “parches” en el plantel de jugadores que hasta ahora han merecido la plena confianza de Juan Carlos Osorio —y que le han respondido con creces, principalmente en los partidos de la eliminatoria—, lo que resta es esperar que tampoco los compromisos de la recta final del Torneo de Clausura y de la “Liguilla” subsecuente, ni los de las competencias europeas en que participan los integrantes de la “legión extranjera” —bastante numerosa, por cierto—, dejen mayor huella en las osamentas de los jugadores a los que se despedirá cuando embarquen rumbo a Rusia, con los augurios que Verdi dedicó a las tropas egipcias en “Aída”: “Ritorna vincitor…!”.