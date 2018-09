Luz y Sombra

Si hay que hablar de contrastes, no vayamos tan lejos y tomemos como ejemplo al equipo del Atlas. Mientras que por un lado el conjunto varonil deambula por la calle de la amargura, el femenil, por su parte, se mantiene firme y se encamina a clasificar a la Liguilla del Torneo Apertura 2018 sin hacer muchos aspavientos.

Ellas, a decir de muchos, ponen en cada partido elementos necesarios para obtener un buen resultado: ímpetu y talento, demuestran su capacidad futbolística así como gran entusiasmo para destacar en un deporte socialmente mal relacionado a los varones. Por su parte, el primer equipo se mantiene en el fondo y no se ve la manera en que puedan salir del abismo en que han estado no sólo esta campaña, sino desde la pasada competencia. Su buen cierre al mando de Gerardo Espinoza no hace olvidar a nadie lo terrible que jugaron hasta la jornada 12 del pasado Clausura.

Las femeninas, tras culminar la primera vuelta de la competencia mantienen una racha de seis partidos sin perder. En la búsqueda de consolidar lo realizado para asegurar su boleto a los Cuartos de Final, hoy se medirán al Morelia en acciones de la Fecha 10, después de vencer por 4-1 a las Centellas del Necaxa. Sin hacer mucho ruido, sin buscar los reflectores, las rojinegras han mostrado lo necesario para ganar no sólo sus partidos, pues cada semana, una, dos o hasta cuatro de las jugadoras aparecen en el “11 ideal” de la jornada. Merecen más que un aplauso, comentan quienes las han seguido.

Los varones, en cambio, parecen no encontrar la manera de zafarse del entorno negativo que, señalan, favorece a que no desplieguen el futbol necesario para salir victoriosos. Para tomar como ejemplo, fue el jueves pasado cuando con el destino en sus manos, cayeron ante el Zacatepec y se quedaron sin la esperanza de poder buscar la Copa MX, donde a lo largo de la historia sí han conseguido logros, y con la intención, me parece, de sólo rescatar un torneo que parece será para el olvido... En el olvido tampoco quedará que el primer fichaje de la nueva etapa de Rafael Márquez fue sometido a una cirugía de meniscos sin debutar en el futbol mexicano.

¿Será que puedan resurgir y dejar de estar en la oscuridad? Alguien cierta vez me preguntó qué cuál era la intención de una empresa, como la que es dueña de Atlas, de poseer un equipo de futbol y no buscar hacerlo campeón, de ser protagonista al menos. Le respondí, claramente, que eso solamente lo saben ellos, porque una como espectadora no lo entiende, pero es cierto que siempre espero que algún día el panorama sea diferente.