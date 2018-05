Los ausentes

“Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó…”.

A las coplas de Álvaro Carrillo podrían suscribirse, a la vista del pobre desempeño, ante su similar de Gales —de la Selección Mexicana que dentro de dos semanas debutará en el Mundial de Rusia—, nueve jugadores: Ochoa, Moreno, Reyes, Layún, Guardado, Lozano y Jiménez; es decir, todos los “europeos” y dos “ex”, Márquez y Vela, que no participaron en el amistoso de la noche del lunes en Pasadena.

*

Aun en el entendido de que con Juan Carlos Osorio no hay titulares propiamente dichos y una alineación no se repite —en contravención de lo que los cánones recomiendan… aunque la experiencia ha demostrado que la más socorrida no necesariamente es una fórmula infalible para alcanzar el éxito—, es un tanto extremista sacar conclusiones (y peor aún, anticipar vísperas) a partir de las observaciones que pudieron hacerse en el experimento del lunes pasado.

Se hizo la acotación varias veces en el curso de la eliminatoria, y viene al caso reiterarla: Osorio arma sus alineaciones en función de los datos y las expectativas que tiene con respecto a los rivales que le van saliendo al paso… y sus jugadores creen en el método del técnico colombiano.

A cambio de la desventaja de que no hay el juego de conjunto, la mecanización de trazos y movimientos que supuestamente se consiguen a fuerza de repeticiones en entrenamientos y partidos, el sistema aporta algunas ventajas; principalmente, que no hay demasiada presión para los jugadores ni toda la información que los rivales quisieran... aunque el futbol no está al margen de una regla vigente en el mundo moderno para todos los órdenes de la vida: que ya no hay secretos.

*

El técnico nacional, por lo demás, no parece estarse guardando ningún as escondido en la manga. Abiertamente ha dicho que los “europeos” tienen la ventaja de que militan en Ligas de primer nivel. Igualmente ha señalado que el principal valor de uso del partido de preparación del lunes pasado ante Gales sería el de someter a una última prueba a varios candidatos a entrar en la lista definitiva; ésta, como se sabe, deberá anunciarse al final del partido del sábado ante Escocia… y en ella, presumiblemente, estarán incluidos los que ya dieron señales, en ese encuentro del lunes pasado que sembró tantas dudas, de que “la verde” les queda grande.