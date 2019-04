Hágase efectiva o no la intención de los actuales dirigentes del Atlas, de poner el equipo a la venta, queda claro que la compra de la franquicia a sus dueños originales fue, para sus adquirentes, un mal negocio...

Si los famosos 126 accionistas que, cansados del juguete caro, tomaron la decisión de ofrecerlo al mejor postor (“con el dolor de quien vende a un hijo, pero convencidos de que es lo mejor para él”, fue una de las frases más sentidas que se dijeron entonces) en uno de los muchos momentos en que sintieron que el agua les llegaba al cuello, los propietarios actuales están en las mismas: con números rojos -pérdidas por 600 millones de pesos-… y con la amenaza del descenso latente para la próxima temporada.

*

Por lucha no ha quedado. Ya aparecerán las estadísticas relacionadas con los jugadores que han desfilado por el equipo en los once torneos disputados en las cinco temporadas y media transcurridas desde que el equipo se desvinculó de la que fue su cuna, sita originalmente en los rumbos del Paradero y trasplantada después a Los Colomos.

Si la marcha del equipo ha sido errática, su situación financiera desastrosa y sus perspectivas en lo deportivo inciertas -por no decir “preocupantes”-, la explicación es lógica: los dirigentes no han encontrado la fórmula para hacer competitivo al equipo. Los supuestos refuerzos que han pasado por el plantel no han dado la talla… Los resultados no mienten.

*

En el caso del Guadalajara, cuando los dirigentes del Club Deportivo cedieron la franquicia, primero a Salvador Martínez Garza, rentada, y después a Jorge Vergara, vendida, los socios originales admitieron su incapacidad para manejar al equipo con criterios empresariales, y los adquirentes vieron la posibilidad de explotar una marca potencialmente exitosa. En el Atlas, al pasar a manos del Grupo Salinas -aun en el entendido de que el potencial de la marca Atlas no se compara con el de la marca Guadalajara-, se repitió la historia. Allá ha habido aciertos y errores; de cal y de arena; títulos y frustraciones. Acá han sido muchas menos las de cal que las de arena.

Con un agravante: que otros protagonistas de la Liga MX han crecido... lo que hace más difícil aún el reto para los valientes que decidan meterle dinero al negocio de comprar sueños, quimeras e ilusiones.