“Eternas promesas”

Consumado el papelón del Guadalajara en el Mundial de Clubes, lo que sigue, para sus dirigentes, es capotear el temporal que previsiblemente se les vendrá encima a raíz de los movimientos anunciados en el plantel, con vistas al Torneo de Clausura que arranca prácticamente dentro de dos semanas…

*

Al margen de los negros augurios de los observadores que vislumbran que el “Rebaño” perderá con las bajas de Salcedo, Pineda, “Aris” Hernández y probablemente Ángel Zaldívar, más de lo que ganará con las ya confirmadas incorporaciones de Hiram Mier, Dieter Villalpando, Alexis Vega y eventualmente una o dos más que pudieran concretarse -Rafael Baca y “Cata” Domínguez son los nombres que más suenan-, hubo una declaración de José Luis Higuera, dirigente rojiblanco, publicada en estas páginas, que convendría ponderar seriamente antes de insistir en la cantaleta de que, por su historia, “el Guadalajara está obligado a clasificar a la ‘Liguilla’ y a disputar el campeonato en todos los torneos en que participa”.

*

La exigencia es válida… pero no es justa. Es válida porque todos los equipos aspiran a ser protagonistas y no simples “extras” en los campeonatos; es válida porque en Guadalajara, en varios períodos de su historia, ha estado a la altura de esos objetivos… No es justa, en cambio, porque es muy común que se sobreestimen los alcances del equipo, incluso cuando se suceden de manera sistemática los indicios de que la estatura futbolística del plantel no está a la altura de su popularidad, de las exigencias (muchas veces infundadas) de sus simpatizantes y de las pretensiones (muchas veces desorbitadas) de sus dirigentes.

La experiencia demuestra que no siempre los golpes de chequera que se han dado para incorporar “figuras” en el plantel, han dado los resultados apetecidos. La lista de jugadores que han llegado al Guadalajara en calidad de luminarias y a las que el tiempo ha colocado en calidad de “petardos”, es muy extensa.

*

Se explica, por tanto, que José Luis Higuera, director general del equipo, declarara, durante la gira que los llevó al otro lado del mundo, que el club dará un plazo razonable, pero perentorio, a los jugadores surgidos de las Fuerzas Básicas para que alcancen un puesto en el primer equipo... y que no seguirá apapachando a las “eternas promesas” -de las que ha habido centenares- que nunca, o solo a rareza, se vuelven realidades.