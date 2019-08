Que dos goles se consiguieran por la vía del penalti, e incluso que uno de ellos -el primero- fuera discutible (porque de ordinario se sanciona por juego peligroso al jugador que se inclina para jugar el balón con la cabeza, y no -como sucedió esta vez- al que levanta el pie para jugarlo), no demerita el desempeño ni enturbia la victoria conseguida por el Guadalajara el sábado ante San Luis. Tampoco las “aproximaciones” en que los “Tuneros” amenazaron o exigieron a Toño Rodríguez esa noche, enturbian el triunfo de las Chivas”…

De hecho, hasta donde pudo apreciarse, hubo consenso en que si los rayados habían cumplido con una buena exhibición, futbolísticamente hablando, cuando vencieron a los “Tigres”, dos semanas antes, esta vez, como para hacer efectivo el adagio de que “El que no asegunda no es buen labrador”, no sólo igualaron sino superaron la muestra.

*

Conste: no se trata de llegar a la conclusión de que están en vías de hacerse efectivas las declaraciones de Tomás Boy y algunos de sus jugadores, tras el empate de la semana pasada en Puebla, en el sentido de que el Guadalajara ya puede desentenderse de la amenaza del descenso, y de que está listo para empresas mayores; más concretamente, para poner el ojo en la “Liguilla”, desde ahora, e ilusionar a sus legiones de simpatizantes con que llegará a esa fase en calidad de serio aspirante al título.

Aunque hoy por hoy esté en “zona de ‘Liguilla’” -es sexto en el tabulador- y en la tabla de porcentajes aventaje al San Luis y a un Veracruz que nuevamente apesta a fiambre, quizá sea mejor esperar a tener los pelos en la mano, antes de proclamar que la burra es parda.

*

Es cierto que actuaciones y victorias como las dos conseguidas en las cuatro fechas que van del certamen, robustecen la moral no sólo de los aficionados sino también de dirigentes y jugadores. Estos últimos, sin embargo, por las “tablas” acumuladas o la madurez que se les atribuye, deben considerar que también los adversarios “estudian” a un equipo que va al alza, y se esmeran en buscar los antídotos recomendables para cuando deban enfrentarlo.

Todo lo cual no obsta para subrayar lo que se apuntó al final del torneo anterior: que, aun sin ser precisamente un mago del futbol, Tomás Boy era el técnico idóneo para ese equipo.