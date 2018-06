Poco habrá de vivir quien no se entere del desenlace de esta historia…

Algunos comenzaron a contar las horas a partir de que se enteraron de la más reciente declaración de Matías Almeyda. No que el técnico argentino se pusiera de plazo hasta el lunes para seguir deshojando la margarita (“me quedo…, no me quedo…, me quedo…, no me quedo…”), sino que en esa fecha, que él mismo señaló como el término de las vacaciones, hará pública la decisión que, según sus propias palabras, ya está tomada.

*

Para quienes se precian de saber leer entre líneas, la decisión de Matías iría en consonancia con el anuncio que se hizo en días pasados, pero que Paco Gabriel de Anda, presidente deportivo del equipo, intentó desmentir como quien trata de detener con las manos el caudal de un río…

Si la “decisión tomada” hubiera sido la de quedarse, por más que sea público y notorio que la relación entre el técnico argentino y la directiva está “desgastada” (el mismo De Anda lo reconoció) porque no se cumplieron sus peticiones de no debilitar al plantel, primero, y de reforzarlo, después, lo más simple hubiera sido declarar que se quedaría. Después de todo, el contrato que lo liga con las “Chivas” sigue vigente… Pero como anticipó que hablará con el plantel de jugadores antes de hacerlo con la directiva y con los medios, se interpreta que siente el compromiso moral de aclarar, puntualizar o explicar algo que presumiblemente resultará desagradable y aun traumático -aunque no necesariamente incomprensible o sorpresivo- para el grupo.

*

Más allá de los vínculos afectivos que ha creado con los jugadores -es público y notorio que todos lo tienen en gran estima-, es obvio que Almeyda tiene que pensar seriamente (como Mariano Rajoy cuando decidió, en días pasados, dimitir como Presidente del Gobierno Español) en qué es lo mejor para el Guadalajara… y lo mejor para él.

Si opta por irse, sabe que tiene las puertas abiertas en otros equipos, y que podrían abrírsele incluso las de algunas Selecciones nacionales… empezando por la de México, considerando que otra “decisión tomada” es la de Juan Carlos Osorio, de irse con su música a otra parte en cuanto termine el Mundial.

Si por quedarse, sabe que los alcances del Guadalajara, con el plantel de que dispone, estarán muy por debajo de las exigencias.

Así que…