Aún no se consuman las bajas que resentirá el plantel del Guadalajara para la próxima campaña, y ya comenzaron las críticas a sus dirigentes por parte de la “vox pópuli” (la voz del pueblo), a la que algún blasfemo, que para su fortuna se refugió en el anonimato, identificó con la “vox Dei” (la voz de Dios).

*

Por encima de las muy respetables consideraciones de los defensores a ultranza de Jair Pereira, Alan Pulido y “Chofis” López -los jugadores de más nombre en el plantel rojiblanco, de los que ha trascendido que tendrían un pie fuera del equipo-, la maldita realidad es que no hay argumentos válidos que puedan esgrimirse en su defensa.

Como profesionales que son, ellos, como todos los jugadores de todos los equipos, están sometidos a ponderaciones en que se contemplan costo y beneficio…

Se trata, muy probablemente, de tres “pesos pesados” por los salarios que devengan: Jair y Pulido, por historial y trayectoria; el primero, por el nombre que hizo en el Cruz Azul de los inicios, que le permitió llegar a la Selección y dar el salto al “Rebaño Sagrado”, donde aportó, ciertamente, al título de Liga conseguido en el Clausura 2017, a tres campeonatos de Copa y al galardón de la Concachampions que valió el pase al Mundial de Clubes del mes próximo; el segundo, por la promesa que fue con los “Tigres”, su tránsito por Grecia, su arribo al Guadalajara como una de sus más espectaculares contrataciones de los últimos años, y su contribución a los mismos títulos que Jair.

En cuanto a López, se le sigue viendo, a sus 24 años, como novato; como esperanza; como prospecto… Con nueve campeonatos -contado el actual- de trayectoria, sigue sin dar el estirón. Que sus presencias en la alineación sean ocasionales y sus destellos intermitentes, a pesar de que tanto Matías Almeyda, antes, como José Saturnino Cardozo, actualmente, han encomiado su habilidad y su potencial futbolístico, son indicios de que ese potencial sigue sin manifestarse con la asiduidad requerida para darle el rango de figura.

*

Por supuesto, no son los únicos casos de jugadores que no han estado -o no están ya- a la altura de las expectativas de los dirigentes y las exigencias de los aficionados, y que de todo podrán quejarse…, excepto de que no se les tuvo paciencia o no se les dieron oportunidades.