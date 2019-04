AMLO debe cuidarse del engaño, ocurrencias y la traición

“Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mi el calcañar”, Salmo 41:9

Todas las buenas intenciones, planes y análisis amalgamados por Andrés Manuel López Obrador para beneficio de los mexicanos, durante sus años de lucha y campañas, se pueden ir al caño y a la basura, si no se aplica en cuidarse de los engaños, ocurrencias y la traición, que le pueden indilgar sus allegados, oportunistas, parientes y hasta su personalidad, pues son acciones de las que todos somos susceptibles de sufrir.

Las páginas de las llamadas Sagradas Escrituras -“el Libro de libros”- dan cuenta de un importante número de historias en los que los liderazgos y/o gobernantes han sido engañados y traicionados, por alguno (s) de sus seguidores más cercanos e incluso en no pocos casos hasta por sus propios parientes, impulsados por la ambición del poder y la riqueza material.

Para casi nadie es desconocido que el mundo de la política y la gobernabilidad entrañan situaciones que no siempre se pueden evitar. Por ejemplo, recientemente, cinco ex presidentes de Perú y dos de Brasil han sido condenados y encarcelados -y así podríamos seguir con múltiples casos de nuestra época contemporánea, en América y el resto del mundo-, traicionados y difamados por sus allegados y su impropio accionar.

En otras ocasiones he señalado en este mismo espacio que Andrés Manuel López Obrador es un personaje voluble y difícil de entender -por lo que se complica ayudarle-; de igual manera, he manifestado que “sabe lo que hace”. Sin embargo, preso de sus ocurrencias y de la incompetencia y/o ambición de no pocos de sus seguidores, en los pocos meses de su mandato actual, ha incurrido en decisiones de un elevado costo para los mexicanos.

En diversas momentos AMLO ha dado a entender ser practicante del cristianismo. Un cristianismo que no siempre comulga con la realidad en que vivimos, prueba palpable de ello son algunos de sus más cercanos seguidores, de cuyos nombres no quisiera ni acordarme.



APUNTE

Aunque pareciera que la traición es parte de la esencia de la humanidad, en el caso particular de los mexicanos -considerando el alto porcentaje de católicos existentes- habría de tenerse mayor cuidado, pues hasta Jesús, el Cristo, fue engañado, desconocido y traicionado…de ese tamaño es la posibilidad de que nos ocurra un caso similar, sobre todo a los gobernantes de los tres niveles de gobierno, pues su responsabilidad va mucho más allá del daño personal que puedan causar.

Por supuesto que algunos se podrán preguntar: “¿seré yo Maestro?, y las mismas escrituras nos aclaran: “No hablo de todos vosotros; yo sé los que he elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar”.