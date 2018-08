No: no es que al Atlas se le nieguen los títulos; es que no ha sabido dar los pasos conducentes a ganarlos.

Hay, en el mundo del deporte, muchas historias similares a las del Atlas. En el beisbol de las Ligas Mayores, los Orioles de Baltimore tuvieron, en sus inicios, más de 60 años de sequía, compensados más tarde por las conquistas en las Series Mundiales de 1966, 1970 y 1983. En Brasil, el Corinthians por años contrastaba su popularidad —era el club más popular de Sao Paulo y el segundo en Brasil, sólo detrás del Flamengo— con la falta de títulos, hasta que rompió el maleficio con los siete campeonatos obtenidos entre 1990 y 2017. En España, el Betis, a despecho de su historia centenaria, tiene como timbre de orgullo haber ganado la Copa del Rey en 1977, con lo que pudo presumir su calidad de “primer campeón de España tras la dictadura de Franco”… aunque en una Liga en que, como es público y notorio, la regla consiste en que Real Madrid y Barcelona se repartan los campeonatos, el equipo sevillano jamás ha logrado inscribirse como una de las excepciones.

*

Si en el futbol mundial es asimismo una regla que en las grandes ciudades hubiera dos grandes equipos, uno representativo de la clase acomodada, otro de “el pueblo” (River Plate y Boca Juniors en Buenos Aires, Real Madrid y Atlético en la capital española, Milan e Inter en Milán, Sao Paulo y Corinthians en la capital paulista, etc.), ese fenómeno se replicó, a nivel local, con Atlas y Guadalajara. Los rojinegros consiguieron en 1951 el primer título de Liga para Jalisco. El Guadalajara mejoró ampliamente la muestra con los 12 campeonatos obtenidos, y sobre todo con la generación dorada del “Campeonísimo”.

*

De la singularidad de que un equipo cuya historia ha sido avara en alegrías y pródiga en amarguras —los tres descensos a la Segunda División, por ejemplo— suscite tantas simpatías como el Atlas, se ha hablado hasta la saciedad. Se dice que es un fenómeno inexplicable porque los aficionados —escribió Armando Nogueira, periodista brasileño— “tienden a identificarse con las victorias que sus equipos consiguen los domingos, en compensación por las derrotas que ellos sufren el resto de la semana”.

Fenómeno inexplicable, aberrante, malsano (afín al masoquismo) y todo lo que se quiera, pero que, 102 años después… sigue tan campante.