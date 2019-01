El apoyo mayoritario de la ciudadanía -según las encuestas- al Presidente López Obrador por su decisión de combatir el robo sistemático de gasolinas, institucionalizado en (y eventualmente auspiciado… o al menos solapado por) las dos o tres administraciones anteriores, a pesar de los daños colaterales que la medida ha traído aparejada para muchos miles de mexicanos, significa, hablando en plata, no precisamente que se le otorga un cheque en blanco, pero sí que al Presidente se le concede el beneficio de la duda.

Si, en efecto, erradica la práctica del huachicoleo, cuyas afectaciones económicas a Pemex -o sea, al país- han sido evaluadas en más de 60 mil millones de pesos anuales, habrá ganado la primera batalla en la guerra contra la corrupción; una guerra declarada durante su campaña, en los debates con los otros candidatos presidenciales y ratificada reiterativa y enfáticamente en la toma de posesión.

La pregunta obligada sería: “¿Y después…?”.

-II-

Para empezar, ¿qué se supone que va a suceder cuando no haya más huachicoleros? ¿A qué se van a dedicar los cientos -o quizá miles- de personas, jefes de familia muchas de ellas, que habían hecho de esa industria -llamémosla así- su modus vivendi? ¿Les permitirán satisfacer sus necesidades básicas, al menos, los programas sociales (empleo, becas a estudiantes, etc.) que se pretende implementar en comunidades en que un porcentaje significativo de sus miembros vivía del huachicoleo? ¿En qué medida cumplirá el sector empresarial el compromiso contraído por sus dirigentes, de inyectar inversión y promover el empleo en esas comunidades? ¿Accederán los exhuachicoleros a renunciar a los beneficios económicos que les aportaba esa actividad, y a vivir, en adelante, en la honesta medianía?

Por otra parte, ¿se llegará, en efecto, hasta las últimas consecuencias en este afán? ¿Se sancionarán el robo y la comercialización de combustibles mal habidos como delitos graves? ¿Se aplicará todo el peso de la ley a los funcionarios de Pemex que propiciaban el saqueo, y a los de otras dependencias, cómplices por acción u omisión en esos delitos? ¿Se desmantelará el gigantesco aparato encargado del robo, el transporte y la comercialización de los descomunales volúmenes de gasolina robada?

-III-

Y, ya encarrerados: si va en serio el combate a la corrupción, ¿habrá otras batallas como parte de esta guerra? ¿Se abrirán otros frentes? ¿Se combatirán modalidades menos burdas, más refinadas de la corrupción, como -por ejemplo- las relacionadas con la educación…?

Those are the questions, diría Hamlet…