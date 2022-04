Si a esas vamos, tanto las autoridades de todos los niveles que permiten la operación en México de franquicias hoteleras y restauranteras, comercializan servicios como la telefonía, o se dedican a la venta de automóviles patentados y/o fabricados principalmente en el extranjero, así como de chocolates, donas, hamburguesas, pollo frito y un interminable etcétera, lo mismo que los mexicanos que trabajan en esas empresas, podrían ser reos del execrable delito de traición a la patria.

-II-

Lo que inicialmente parecía ser un simple desahogo emocional de los diputados del partido gobernante, comprensible aunque injustamente frustrados y dolidos porque no consiguieron la mayoría calificada necesaria para aprobar la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada por el Presidente López Obrador, está en vías de alcanzar otra dimensión. Ya no se trata solamente de someter el tema a “consulta popular” (como los orientados a encarcelar a los ex presidentes o la Revocación de Mandato, cuyos resultados son del dominio público), o de exhibir sus nombres y fotografías en la vía pública, sino, como anunció el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, de presentar ante la Procuraduría de Justicia las denuncias correspondientes.

Independientemente de que la Constitución establece (Artículo 61) que diputados y senadores “son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ello”, facultándolos para expresarse en su actividad parlamentaria con plena libertad “a fin -señala el Sistema de Interpretación Legislativa de la Secretaría de Gobernación- de que en sus intervenciones, escritos y votos, como legisladores, no estén sujetos a censura o posible persecución penal”, los artículos 123 y 124 del Código Penal Federal establecen claramente las modalidades de ese delito.

-III-

Permitir, como establece el Artículo 27 de la Constitución, “el uso o aprovechamiento de los recursos naturales (...) por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas (...), mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”, en manera alguna compromete la soberanía nacional... y sí, en cambio, forma parte de la globalización de que México participa y su Gobierno supuestamente promueve y alienta.

El desenlace de la película es previsible, porque el sistema judicial mexicano podrá tener y de hecho tiene muchas imperfecciones... pero la tendencia al fascismo (movimiento totalitario, nacionalista a ultranza, aplicado a reivindicar una idea corporativa de la sociedad impuesta por un líder carismático), felizmente no está entre ellas.

jagelias@gmail.com