- Rompecabezas

Aunque los números no mienten, pocas cosas son tan susceptibles de ser manipuladas de manera truculenta por los prestidigitadores de la dialéctica... como los números.

Botón de muestra, la versión triunfalista de que el resultado de la traída y llevada consulta sobre la dizque Revocación de Mandato, debe interpretarse como señal de aprobación ciudadana, por mayoría aplastante, tanto del discurso como de los supuestos logros de la actual administración.

Objetivamente, que más del 90% de la participación activa en la consulta se inclinara por la continuidad del actual ejercicio gubernamental, de ninguna manera significa que más del 90% de los mexicanos en edad y aptitud de votar, pero que no lo hizo, apruebe -ni mucho menos aplauda-, si no cada una en lo particular sí, al menos, en lo general, las decisiones gubernamentales o sus particulares versiones sobre su manejo de la economía, la seguridad, la salud y la educación.

-II-

Ya se ha dicho: no votar también es una expresión democrática. En el caso, que el Instituto Nacional Electoral no instalara todas las casillas que normalmente instala para una elección federal, no significa que la inmensa mayoría de los ciudadanos que podían votar, hubiera peregrinado todo el día, en la búsqueda desesperada de casillas inexistentes. La casi totalidad (más del 95%) de las casillas anunciadas estuvieron abiertas. Abiertas... y desoladas: prueba fehaciente de que la raquítica participación ciudadana pronosticada por los observadores era previsible, y de que la “histórica” iniciativa sería correspondida por el desaire masivo del pueblo “bueno y sabio” (según San Lucas).

-III-

De hecho, cantado como estaba “desde endenantes” el desenlace de la película, la nota de la jornada poco tuvo que ver con la dichosa consulta. Sí, en cambio, con la noticia de que, un año y cuatro meses después del lamentable episodio, por fin fue aprehendido un posible cómplice del asesinato del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval.

Sin indicios nítidos disponibles -porque, como es público y notorio, no hubo testigos y la escena del crimen fue alterada-, las autoridades tendrán que armar el rompecabezas que concluya con la identidad y los móviles de los autores intelectuales y materiales del crimen, a partir de los interrogatorios al detenido... sin dejar de considerar que 16 meses son muchos; suficientes, quizá, para que el interfecto haya elaborado su propia versión de los hechos.

Como suelen decir los criminólogos, “cada día que pasa -cerca de 500 en el caso- nos aleja de la verdad”.

