No faltará quien tilde de autoritarias, tiránicas, despóticas o abusivas, de violatorias de las garantías individuales y aun de atentados o atropellos flagrantes a la libertad más elemental, las restricciones recién anunciadas por las autoridades estatales, con motivo del próximo periodo vacacional de Semana Santa (del 21 de marzo al 4 de abril venideros). Tampoco faltará(n), por supuesto, quien (o quienes) decida(n), ignorar normas y desoír recomendaciones. Literalmente, pues, saltarse las trancas…

-II-

“Poner trancas”, en el caso concreto, consiste en disponer que restaurantes y bares, en todos los destinos turísticos de Jalisco, deberán cerrar a las 23:00 horas; que los hoteles solo podrán operar a dos tercios de su capacidad; que deberán “fortalecer” sus protocolos y medidas preventivas, y promover actividades seguras; no permitir celebraciones religiosas -procesiones, romerías, representaciones vivientes, etc.- que generen aglomeraciones (la ruta del peregrino hacia Talpa o el viacrucis en San Martín de las Flores, por ejemplo); para la visita a los siete templos, en Guadalajara, o a los mercados del mar, colocar vallas (como ocurrió durante la visita de diciembre pasado al Santuario de Guadalupe), y procurar no exceder el 50% de la capacidad de los mismos.

“Poner trancas” consiste en limitar libertades; conculcarlas o abolirlas es otra cosa muy diferente… Tomar medidas orientadas a reducir contactos y posibles contagios de una enfermedad que puede ser grave y aun mortal, es velar por un bien superior a la simple libertad de tránsito: la vida y la salud de todas las personas.

-III-

La libertad es la facultad del ser humano de obrar de la manera que estime adecuada, sin restricciones ni censura…, aunque responsabilizándose de las consecuencias de sus acciones u omisiones. El libertinaje es la libertad llevada al exceso, sin asumir a plenitud dichas consecuencias. (“Libertad significa responsabilidad: por eso la temen la mayor parte de los hombres”, sentenció George Bernard Shaw).

Una diferencia básica entre libertad y libertinaje estriba en que la primera implica respeto; la segunda, por el contrario, implica desprecio o desdén a los derechos de las demás personas. Por eso Platón decía que “El hombre no es libre más que para obrar bien”.

El criterio del axioma de que “la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad del otro”, se condensa en una frase que todos los mexicanos han oído y repetido mil veces, seguramente…, pero quizá no llevado a la práctica con la frecuencia deseable: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.