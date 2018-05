- NEUS=Utopía

Los NEUS (Nuevos Espacios Urbanos Sustentables) a que alude la nota del lunes pasado en estas páginas (7-A), evoca a Utopía, la isla imaginaria con un sistema político, legal y social perfecto, descrita por Tomás Moro en 1516… y que en ningún rincón de este cacarizo planeta se ha conseguido materializar en los 502 años transcurridos desde entonces.

-II-

Se supone que se trata de un proyecto en marcha. Se supone que hacia allá camina, paso a paso, la otrora “Perla de Occidente”, hoy por hoy Zona Metropolitana de Guadalajara. Se supone que en ese sentido se orientan los afanes de los gobernantes, en acatamiento del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (PotMet), que contempla –a semejanza del paraíso en la Tierra imaginado por el pensador, teólogo, político, humanista, escritor y poeta convertido, además, en mártir por el rey Enrique VIII de Inglaterra— todas estas maravillas: “la recuperación de barrios tradicionales”; “el manejo adecuado de espacios estratégicos para la sustentabilidad ambiental urbana”; “la reactivación económica mediante acciones específicas de renovación urbana”; “la consolidación de nuevas centralidades”, y “el fomento de los corredores de los desarrollos orientados al transporte (…), todo orientado a buscar un uso intensivo de sus recursos y facultades para estimular la participación de los ciudadanos que habitan en ellos y los nuevos que decidan emprender y hacer su vida en un entorno revitalizado, dinámico, funcional y vibrante”.

-III-

En efecto: por imaginación no queda... De hecho, se afirma que en la mancha urbana hay 47 zonas específicas susceptibles, y algunas ya en vías de transformarse en otros tantos NEUS (valga el neologismo).

Por desgracia, como acota un lector (Ricardo Amézquita González) al calce de la versión electrónica de la nota, no queda claro “qué van a hacer con los cientos de colonias y fraccionamientos que ya existen a distancias considerables, (ni) con los cientos de miles de habitantes que no tuvieron otra sino comprar vivienda accesible tan lejos”. Además de las deficiencias del transporte público y la insuficiencia de las vialidades, el lector bosqueja un diagnóstico desolador, más allá de las buenas intenciones de los urbanistas –¿o poetas?— autores del PotMet: “Nuestra enorme metrópoli ya se desparramó, ya rebasó lo deseable, y no se ve que pare…”.

Lo cual, por cierto, remite a una de las acepciones de la Real Academia para la palabra Utopía: “Plan, proyecto, doctrina o sistema deseables, que parecen de muy difícil realización”… (Tan difícil –va de profecía— que pocos vivirán para verlo).