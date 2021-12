El fondo y la forma fueron los habituales, o casi. Sólo cambió el horario. La de ayer, en el Zócalo de la Ciudad de México, sería, esencialmente, “la vespertina”: una reedición -abreviada, si acaso (apenas hora y media), y más concurrida, ciertamente-, de las 666 “mañaneras” precedentes.

-II-

Quienes aguardaban el evento con la esperanza de advertir indicios de que la reflexión “a medio camino” (“Nel mezzo del cammin di nostra vita”, según la frase inicial de Dante en “La Divina Comedia”) permitiera reconocer errores y plantear propósitos de enmienda para los tres años restantes de la actual administración en los rubros insuficientes o decididamente deficitarios de la “cuarta transformación”, se quedaron con las ganas. No lo dijo con esas palabras, pero el mensaje del Presidente López Obrador, en el “informe” con que conmemoró el tercer aniversario de su toma de posesión, fue claro, rotundo y contundente: “Voy derecho y no me quito”.

El Zócalo repleto y las calles adyacentes pletóricas fueron el marco ideal para un acto esencialmente demagógico. Demagogia, por definición, es “la ideología o actuación política que trata de agradar al pueblo con promesas o realizaciones fáciles, ocultándole o no afrontando problemas más importantes”. Promesas o realizaciones fáciles como las dádivas generalizadas a los adultos mayores -muchos de los cuales ni las necesitan ni las agradecen: simplemente las toman “para evitar que otros se las roben”-, a niñas y niños con discapacidad o a estudiantes pobres “para evitar que sean reclutados por la delincuencia”; o como que “la salud para las personas de todas las clases sociales, con atención médica de calidad y medicinas gratuitas, sea un derecho universal”; o como la de que “no se permitirán actividades que dañen el medio ambiente”, mientras se plantea una “reforma energética” y una “modernización de las refinerías” para seguir apostando por un modelo -el del petróleo- que el mundo entero se ha propuesto erradicar...

-III-

A cambio de triunfalistas “cifras récord” como las referentes a las reservas internacionales del Banco de México, los empleos formales en el Seguro Social, la construcción del Tren Maya que casi se pagará con los “ahorros” derivados de abortar el proyectado aeropuerto de Texcoco, o los 50 mil millones de dólares en remesas aportados este año por los trabajadores que emigraron a Estados Unidos porque en México no encontraron condiciones para dar una vida digna a sus familias, las grandes inquietudes sociales -el recrudecimiento de la criminalidad y la pobreza entre ellas- quedaron en el aire.