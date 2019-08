- “Entre más burros…”

Un empresario centroamericano que realizó sus estudios universitarios en Monterrey, aseguraba que en un aspecto, al menos, los trabajadores mexicanos estaban “en la gloria”, comparados con la mayoría de los centroamericanos: “El Seguro Social”. Algunos de sus interlocutores objetaron que el IMSS, operativamente, es un extenso catálogo de insuficiencias y deficiencias.

-De acuerdo -admitió él-… pero, aun así, comparado con los países en que los enfermos simplemente se mueren por falta absoluta de atención médica, el Seguro Social es una bendición para los mexicanos.

-II-

Una encuesta que se realizara entre los derechohabientes que día con día atiborran las salas de espera en todas las clínicas del IMSS, confirmaría, muy probablemente, los datos que manejó ayer -según la nota de EL INFORMADOR- Mauro Garza Marín, presidente de la Coparmex: “El 68% de las empresas afiliadas a ese organismo considera que el servicio en las clínicas y hospitales del IMSS, no cumple con la calidad que los usuarios requieren”.

Por declaraciones y buena voluntad no queda, “pero es una realidad que no se cuenta con la infraestructura necesaria para poder dar servicio a todos los derechohabientes que tiene el Seguro Social”, sostiene Garza Marín, y añade un dato duro: “En los últimos cinco años se han incorporado al Seguro Social más de 300 mil trabajadores”, cifra que puede corroborarse con las (triunfalistas, obviamente) declaraciones oficiales sobre el crecimiento del empleo en el país. Si se toma en cuenta que “por cada empleo que se genera hay 3.8 miembros de familia, en promedio, por trabajador”, en ese lustro se ha incrementado en un millón 140 mil personas el número de potenciales solicitantes de servicios de salud del IMSS... lo que no necesariamente significa que, en efecto, reciban la atención que demandan o requieren, porque, nuevamente en palabras de Garza Marín, “la infraestructura no ha crecido en la misma proporción”. De donde se desprende que, manejado “a contrario sensu” el adagio, puede decirse -con perdón- que “mientras más burros, menos olotes”.

-III-

Hace tres meses, cuando Germán Martínez Cázares renunció como director general del IMSS, denunció algunos de sus vicios institucionalizados: “Ahorro y más ahorro; recortes de personal y más recortes de personal…”; “muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato; algunas vacantes aumentan; el rezago en infraestructura es brutal (sic) y, si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo”.

Pues eso…