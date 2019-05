Aunque la existencia histórica de Lao-Tse (filósofo chino del Siglo VI a. C.) se debate, una de las muchas sabias sentencias que se le atribuyen es incuestionable: “Preocúpate por lo que otras personas piensen de ti, y siempre serás su prisionero”.

“El qué dirán”, pues; la obsesión por guardar las apariencias…



-II-

A medio camino entre la anécdota y la noticia, el asunto fue manejado profusamente por la prensa nacional. La historia, resumida, sería esta: 1.- El Presidente López Obrador fue padrino, en marzo pasado, de la hija del dueño de una importante empresa papelera. 2.- La empresa ganó, un mes después, la licitación para suministrar diez mil toneladas de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. 3.- La semana pasada, aduciendo que “somos honestos” -algo que nadie había puesto en tela de duda-, el Presidente, en una de sus “mañaneras”, anunció que pediría “a la instancia correspondiente del Gobierno, que se busque la forma legal de cancelar ese contrato”. 4.- La empresa publicó ayer un desplegado en que señala (punto 4) que “para apoyar la visión de transparencia a prueba de suspicacias que promueve el Presidente de la República (…), se retira de esta licitación, sin exigir- subraya- indemnización alguna al Gobierno, como corresponde, por ley, a una cancelación injustificada”.

La empresa señala, en el texto referido, haber participado competitivamente en licitaciones públicas para vender papel a instancias gubernamentales, durante los últimos cincuenta años (antes y después de la alternancia, pues). Señala asimismo que sus ventas al Gobierno federal representan apenas el dos por ciento de sus ventas totales. (En este caso concreto, el contrato abierto le habría representado ingresos hasta por 221.6 millones de pesos).



-III-



Por mera coincidencia, el mismo día en que la empresa acepta la cancelación injustificada del contrato, Mary Anastasia O’Grady publica en el “Wall Street Journal” un artículo editorial en que repasa, entre otras cosas, la decisión presidencial de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, la guerra a la Reforma Educativa de la administración anterior o la creación de una Guardia Nacional militarizada, y concluye que López Obrador “tiende a centralizar el poder”, y a gobernar “por decreto e intimidación”.

En lo que el tiempo le da la razón o la desmiente, quizá venga al caso -a propósito del qué dirán…- la frase de Aristóteles: “Solo hay una manera para evitar las críticas: no hacer nada, no decir nada y no ser nadie”.