- El lobo y la oveja

Cuando Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador estuvieron cara a cara por primera vez, el miércoles a mediodía, a las puertas de la Casa Blanca, los morbosos esperaban que el primero de ellos en abrir la boca, lo hiciera más o menos en estos términos:

-¿Vamos a portarnos como caballeros…, o como lo que somos?

-II-

Antes de que la entrevista se produjera, el gobernador de Michoacán (con cinco millones de personas residentes en el estado, y cuatro millones y medio más en Estados Unidos), Silvano Aureoles, en un anuncio difundido en YouTube por su gobierno, recordaba los agravios, de palabra y de hecho, dedicados por Trump a los mexicanos, desde que era candidato; preguntaba qué hubiera dicho el propio López Obrador, hace doce años, o hace seis, si Felipe Calderón, o Enrique Peña Nieto, hubieran tenido entrevistas, en circunstancias similares a las suyas, con los presidentes norteamericanos, y lo instaba encarecidamente -tras insinuar que no fue invitado a Washington…, sino “citado”, que es muy diferente- a actuar “con dignidad”.

Los temores de que Trump tuviera un gesto insolente o López Obrador asumiera una actitud sumisa, se diluyeron rápidamente. Es obvio que los trabajos previos de cabildeo entre el personal de los dos gobiernos, culminaron con una obra maestra de pasamanería. A no ser la referencia tangencial de López Obrador a “agravios que no se olvidan”, pero tampoco se explicitaron, el resto se desarrolló con una tersura exquisita. Ni Trump pidió a los latinos que irán a las urnas en la Unión Americana en noviembre, que pensaran, al emitir su voto, que tendrá con ellos, si lo reeligen, finezas como las que dedicó a López Obrador, ni éste hizo la mínima referencia al muro en construcción ni a la posible expulsión de cientos de miles de “dreamers” de ascendencia mexicana; después de todo, por antipáticas que sean desde la perspectiva mexicana, se trata de decisiones tomadas por el gobierno norteamericano en ejercicio pleno de su soberanía… Cualquier alusión impertinente; la mínima transgresión a las reglas no escritas acordadas al detalle para la entrevista, habría sido un imperdonable gesto de mal gusto; una escandalosa mosca en la sopa.

-III-

Quizá aplique, como colofón, la anécdota del circo que anunciaba un acto en que un lobo y una oveja convivían en la misma jaula.

-¿Y cómo se llevan? -quiso saber un curioso.

-En general, bien -le respondieron.

-¿Y cuando no…? -insistió.

-Traemos otra oveja -fue la respuesta final.