- Cifras negras

Por estadísticas no paramos... .Hay -por si usted, lector amable, lo ignoraba- un Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, a cargo del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística), que pretende llevar la cuenta de los delitos que tanto en el país como en cada estado se cometen... y, por supuesto, de los que se resuelven; es decir, aquellos en que de las “carpetas de investigación” que supuestamente se abren tras cada denuncia o cada acontecimiento que amerita la intervención de las autoridades, se pasa al “esclarecimiento” prometido a la opinión pública cuando se trata de asuntos muy notorios, o a las víctimas cuando no lo son tanto, y se culmina con la aplicación de “todo el peso de la ley” a los culpables, para dejar constancia de que, si no en una versión corregida y mejorada de “El Paraíso” de que habla el Génesis, sí vivimos, al menos, en un Estado de Derecho.

-II-

Bien. El caso es que, según dicho censo, el año pasado (2020) ocurrieron en Jalisco cerca de dos millones de delitos: un millón 956 mil 967, para ser “exactos” (valga, a beneficio de inventario, el lugar común).

Sin embargo, a renglón seguido, tras esa cifra tan puntual, se indica (EL INFORMADOR, ayer) que la misma no necesariamente corresponde a la realidad, porque da la maldita casualidad de que “los afectados no presentaron denuncia”... ¡en el 92.9% de los casos!

Es creíble, porque la experiencia lo demuestra y por tratarse de un secreto a voces, que el ciudadano común tenga razones, motivos o pretextos para no denunciar delitos; por ejemplo, desconfianza en la capacidad de las autoridades, alergia a los engorrosos trámites burocráticos, la convicción de que todo será pura pérdida de tiempo, así como falta de pruebas o temor a represalias de los delincuentes.

-III-

En cualquier caso, aunque queda pendiente puntualizar la metodología utilizada por el INEGI para llegar al dato correspondiente a la “cifra negra”, la verdadera cifra anual de los delitos que se cometen en Jalisco, considerando que la de casi dos millones corresponde al 7.1% de los que sí se denuncian, sería -si Pitágoras no miente-... de más de 26 millones.

Si en Jalisco hay casi ocho millones y medio de habitantes, la conclusión sería que quien no haya sido víctima de los 3.25 delitos anuales per cápita que le corresponden, puede preciarse de tener como guarura un Ángel de la Guarda de lujo.