De acuerdo: los delincuentes, en palabras del gobernador Enrique Alfaro, “se están matando entre ellos”; es impropio, por tanto, saltar de las estadísticas del año recién pasado, que consignan que en Guadalajara y municipios conurbados se perpetran, en promedio, cinco asesinatos diarios, a la conclusión de que los tapatíos viven en “un ambiente de zozobra y miedo” por el temor de que cualquiera, mañana o pasado, pueda ser alcanzado por una bala.

Sin embargo…

-II-

Sin embargo, que sacar cuentas así sea tan impropio, valga la analogía, como sumar guajolotes con palos de escoba y dar el resultado en plumeros, tampoco significa que las autoridades encargadas, hipotéticamente, de investigar los delitos y, en consecuencia, de identificar, aprehender y procesar a sus autores, estén haciendo la tarea. No por el hecho de que las víctimas de esos crímenes sean asimismo presuntos delincuentes, habrá que suscribirse al fácil expediente de declarar que, después de todo, “ellos se lo buscaron”; ni los organismos teóricamente encargados de la procuración de la justicia pueden lavarse las manos, refugiándose en la falsa premisa de que no les corresponde indagar para dar con los autores de esos delitos... No porque sean delincuentes habituales o porque sus crímenes puedan calificarse genéricamente como “ajustes de cuentas” entre malhechores, las autoridades quedan exentas de la obligación de esforzarse por esclarecer esos episodios y por aplicar la ley: algo que sólo excepcionalmente ocurre.

Por supuesto, no se pretende que las autoridades realicen una labor preventiva tan eficiente que consigan reducir en breve los índices de criminalidad vigentes. Lo exigible, en todo caso, es no incurrir en generalizaciones. Es probable que muchos, acaso la mayoría de los delitos de ese tipo, sean “ajustes de cuentas” entre rufianes… pero es insostenible que todos los sean. Es justo, por tanto, demandar que los deudos de las víctimas y la sociedad en general tengan una noción más clara de la etiología de los crímenes. Es justo asimismo exigir que, en cualquier caso, los niveles de eficiencia en la investigación se incrementen y los de impunidad se reduzcan.

-III-

Por lo demás, aun admitiendo que los afanes de la autoridad se orientan a tratar de reducir los delitos del orden patrimonial -robos a personas y domicilios o negocios, robos de automóviles, etc.-, los niveles de eficiencia, sobre todo si se considera que son muchos más los delitos que se cometen que los que se denuncian, tampoco son de presumir.

Así que…