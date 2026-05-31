Muere Julio Le Parc, maestro del arte cinético

El artista argentino Julio Le Parc, uno de los máximos referentes mundiales del arte óptico y cinético, murió ayer, en París, a los 97 años, tras un progresivo deterioro de su estado de salud, confirmaron la familia y fuentes oficiales.

Nacido el 23 de septiembre de 1928 en Palmira, en la provincia argentina de Mendoza, Le Parc desarrolló una de las trayectorias más influyentes del arte contemporáneo y se convirtió en uno de los artistas argentinos de mayor reconocimiento internacional.

Radicado en Francia desde 1958, donde llegó gracias a una beca para continuar su formación artística, Le Parc impulsó una obra basada en la experimentación con la luz, el color y el movimiento, y promovió una relación activa entre las obras y los espectadores.

Su consagración internacional llegó en 1966, cuando obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de la XXXIII Bienal de Venecia, una de las máximas distinciones del arte mundial.

Dos años antes había fundado junto a otros artistas el Grupo de Investigación de Arte Visual (GRAV), un colectivo que desarrolló experiencias innovadoras vinculadas con el arte cinético y participativo y que cuestionó las formas tradicionales de producción y exhibición artística.

Las obras de Le Parc integran actualmente las colecciones permanentes de algunos de los museos más importantes del mundo, entre ellos el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, el Centro Pompidou de París y el Tate Modern de Londres.

La carrera de Le Parc recibió un renovado reconocimiento internacional en las últimas décadas, con exposiciones monográficas en instituciones como el Palais de Tokyo, de París; el Pérez Art Museum Miami y el Met Breuer, de Nueva York.