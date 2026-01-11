La carrera rumbo a los Globos de Oro 2026 ya tiene un claro protagonista: “One Battle After Another”, la nueva película de Paul Thomas Anderson, que encabeza las nominaciones con nueve candidaturas y se perfila como la gran favorita en la categoría de Mejor película de comedia o musical. En una edición que reafirma su apuesta por el cine de autor, el filme compite hoy directamente con “Sentimental Value”, que suma ocho nominaciones, y con el thriller vampírico “Sinners”, de Ryan Coogler, presente en siete categorías.

Sin duda, la edición 83 de los Globos de Oro se perfila como una de las más concurridas y comentadas de los últimos años. No solo destaca por la solidez de las películas y series en competencia, sino porque representa un nuevo capítulo para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que continúa su proceso de relanzamiento tras años de cuestionamientos. Todo apunta a una gala donde convergen conversación cultural, tendencias industriales y el pulso creativo del momento.

La comediante Nikki Glaser regresará como anfitriona por segundo año consecutivo, luego de una edición 2025 bien recibida por la crítica y el público. Su humor directo y su estilo desenfadado anticipan una ceremonia más ágil, con guiños constantes a las audiencias jóvenes y a quienes siguen la temporada de premios desde redes sociales.

Las nominaciones de este año reflejan un equilibrio entre grandes producciones, cine de autor y apuestas internacionales. En cine, además de las cintas ya mencionadas, destacan títulos como “Frankenstein” y “Hamnet”, todos con fuerte presencia en la conversación crítica y en la temporada de premios.

En el terreno actoral, uno de los nombres más mencionados es Timothée Chalamet, nominado por “Marty Supreme” en comedia o musical. Su racha de reconocimientos previos lo posiciona como uno de los favoritos no solo en los Globos, sino también en la carrera rumbo al Oscar, consolidándolo como una de las figuras centrales de su generación.

Fundados en 1944, los Globos de Oro se han consolidado como uno de los premios más influyentes del calendario cultural. Desde 1961, el Beverly Hilton ha sido su sede, combinando tradición, espectáculo y cercanía con la prensa internacional.

La edición 2026 llega en un momento clave para la industria: con talento mexicano en competencia, figuras jóvenes en ascenso y cineastas consagrados reafirmando su lugar, la gala de hoy promete ser mucho más que una entrega de estatuillas; sino un reflejo del presente y del futuro del cine y la televisión.

El peso del talento mexicano y latinoamericano

Para el público mexicano, los Globos de Oro 2026 tienen un interés particular. Guillermo del Toro compite como Mejor director por “Frankenstein”, reafirmando su estatus como uno de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo. A ello se suma la nominación de Diego Luna como Mejor actor en una serie dramática por “Andor”, una de las producciones televisivas más sólidas del año.

En actuación de reparto también destaca Benicio del Toro, nominado por “One Battle After Another”, mientras que “El Agente Secreto”, producción brasileña protagonizada por Wagner Moura, aparece tanto en categorías principales como en película de habla no inglesa, subrayando la presencia del cine latinoamericano en esta edición.

Hora, sede y transmisión

La entrega de los Globos de Oro 2026 se llevará a cabo hoy en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, recinto que alberga esta ceremonia de manera ininterrumpida desde 1961. Los galardones son otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que reconoce lo más destacado del cine y la televisión.

La primera edición de los Globos de Oro se celebró en 1944 y, con el paso de las décadas, estos premios han consolidado un prestigio comparable al de los Premios Oscar, cuya ceremonia marcará el cierre de la actual temporada de reconocimientos a lo mejor del cine a nivel mundial.

La transmisión de los Globos de Oro 2026 podrá seguirse a partir de las 19:00 horas de este 11 de enero. En México, el evento se emitirá en vivo a través de TNT, en televisión de paga, y por HBO Max, en su plataforma de streaming.

CRITICS CHOICE AWARDS

El termómetro previo

La antesala inmediata de los Globos de Oro fueron los Critics Choice Awards, celebrados el domingo pasado, donde se reforzaron varias tendencias clave de la temporada. “One Battle After Another” consolidó su posición como una de las películas más fuertes del año, mientras que “Sinners” acumuló múltiples reconocimientos, perfilándose como un contendiente serio en varias categorías.

En el plano actoral, Chalamet destacó, mientras que Jacob Elordi obtuvo su primer premio relevante como Mejor actor de reparto por su interpretación de la criatura en “Frankenstein” de Del Toro. Si bien estos resultados no determinan el rumbo de los Globos, suelen marcar el pulso de la temporada.

Televisión de prestigio en primer plano

Las categorías televisivas confirman el dominio de las series de alto perfil creativo. “The White Lotus”, “Severance”, “The Bear”, “Hacks” y “Only Murders in the Building” lideran las nominaciones, reflejando la influencia creciente de la televisión en la conversación cultural global.

En miniseries y películas para televisión, la competencia también es intensa, con títulos como “Adolescence”, “Black Mirror” y “La bestia que hay en mí”, que abordan temas contemporáneos desde distintas sensibilidades narrativas.

Nominados a los Globos de Oro

Categorías cinematográficas

Categorías televisivas

Mejor actriz de reparto en una película para televisión, miniserie o antología