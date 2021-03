Vida fitness: 8 tips de Dany Quiroz para empezar a andar en bici de ruta

¡Hola! Soy Dany Quiroz y llevo desde el 2015 rodando y gracias a mi papá descubrí este deporte tan increíble. Fue él quien me impulsó y motivó a empezar a rodar.

A lo largo de estos años como ciclista he aprendido varias lecciones (que también aplican para la vida) y tips que me gustaría compartir con aquellas personas que les llama la atención y quisieran empezar a practicarlo.

Antes que nada, la bicicleta de ruta es un deporte muy exigente tanto física como emocionalmente, y hay que estar preparados para enfrentar estos dos retos y saber que al final todo valdrá la pena.

1. Medida de la bici

Es importante conocer tu estatura y peso antes de comprar tu bici (sí, las bicicletas se venden por medidas). Con base en estos datos, podrás tener más claridad para empezar a buscar tu bici ideal.

2. Equipo completo

La seguridad del ciclista es lo más importante, por eso es bueno buscar el mejor equipo para estar protegido. Los indispensables para cada salida en bici son: un buen casco que proteja la cabeza y la nuca, guantes con gel, lentes de sol especiales para ejercicio, jersey y zapatillas cómodas, grapas (son esas pequeñas placa de metal que se atornillan a la suela de la zapatilla -a la altura del metatarso- y tal cual se engrapan al pedal que le pongas a tu bici), una bomba de aire pequeña por si se llega a ponchar, y en una pequeña mochila o en las bolsas del jersey llevar una cámara (estructura de hule que va dentro de la llanta, lo que se infla) de repuesto. Yo últimamente siempre salgo con una pulsera de identidad con mis datos.

3. Buena hidratación y alimentación

Ésto se vuelve parte del día a día, una buena hidratación y alimentación es fundamental para sentirte bien y tener un buen rendimiento. Te puedes apoyar con un profesional de la nutrición deportiva que te ayude con una buena dieta o régimen alimenticio de acuerdo a tus objetivos. Ellos saben qué alimentos irán bien con tus entenamientos y pueden hacerte estudios para revisar que todo esté bien contigo y no tengas ningún problema. También, pueden asesorarte en la toma de suplementos alimenticios como proteínas, hidratantes, geles de energía, etc.

4. Complemento de fuerza en el gym

Este deporte no es sólo subirte a pedalear por kilómetros y kilómetros, sino que es un conjunto de músculos moviéndose en sincronía para llegar a tu meta. Se utilizan los músculos de los brazos, hombros, espalda y obviamente pierna.

Para tener un mejor rendimiento y sentirte bien a la hora de rodar, tener una rutina de fuerza en el gimnasio hace toda la diferencia tanto física como mentalmente, ésto porque te sientes cada vez mejor y tu cuerpo al ser más fuerte te llevará más lejos y mejorarás tu rendimiento.

Aquí también puedes apoyarte de un profesional en la materia que sepa tus objetivos y te ayude a ejercitar músculos esenciales para este deporte.

5. Fija una meta

Ya tienes la bici, el equipo, buena alimentación y ejercicios auxiliares. Es momento de fijarte una meta y apuntarla en el calendario, esto te ayudará a tener claro que necesitas seguir entrenando y que todo ese trabajo duro tenga un objetivo , así podrás disfrutar cada vez que salgas a rodar y cuando por fin conquistes esa meta, te sientas orgulloso de ti por todos los sacrificios que hiciste a lo largo de tanto tiempo.

6. Constancia, orden y disciplina

Otra de las grandes lecciones que he aprendido (y me ha costado) en la bicicleta, que la constancia, el orden y la disciplina lo son todo. El ciclismo es un deporte muy celoso, eso significa que si lo dejas aunque sea una semana, la próxima vez que ruedes te costará trabajo, es por eso que tener entrenamientos seguidos es muy recomendable para no perder fuerza ni condición.

7. No te rindas

Sé que puede sonar difícil la levantada temprano y que requiere mucho esfuerzo, además de que la condición física tarda en llegar, la fuerza a veces no es la que esperábamos tener y hay días en los que te sentirás derrotado y vas a querer renunciar a todo, pero justamente esos días son en los que más esfuerzo debes poner, porqe son los días que te ponen a prueba. ¡No te rindas!

8. Disfruta lo que haces

Si empezaste por hobbie o competencia, siempre, siempre disfruta cada parte del proceso.

Aunque te sientas cansado y te duela el cuerpo por la sesión de gimnasio del día anterior, sabes que al final de todo eso valdrá la pena, el esfuerzo que realizas hoy, lo agradecerás infinitamente mañana. Diviértete cada día que salgas a rodar y no olvides que también de los días malos se aprenden lecciones valiosas como el jamás darse por vencido y que más vale llegar agotado a la meta, a no llegar porque te rendiste.

MR