Vacaciones invernales de los tapatíos

Ya inició el 2025 y oficialmente estamos de vuelta en la realidad; prácticamente todos han retomado sus actividades diarias y sin duda es una gran oportunidad para empezar desde cero y mejorar en nuestras áreas de oportunidad.

Sin embargo, no es mentira que lo bailado nadie nos lo quita, y es que en estas pasadas vacaciones de invierno, los tapatíos disfrutaron de las festividades en diferentes destinos; nacionales e internacionales, playas y lugares nevados.

Ésta es una recopilación de algunas de las vacaciones de los tapatíos en ésta pasada época navideña, que abarca diferentes destinos que no podemos esperar a tachar de nuestro bucketlist.

Silke Hartleben - Oaxaca

“Este viaje fue completamente diferente a los demás, una experiencia de conexión profunda con la naturaleza y las culturas locales. Todos los días comimos alimentos orgánicos cultivados por las mismas comunidades que nos acogían. Caminamos por el Sendero del Jaguar, a seis horas de Oaxaca, en el Bosque Chinanteco.

Iniciando el año nuevo de la mejor manera, 100% conectada con el presente y conmigo misma, disfrutando de una inmersión total en la belleza del entorno y la simplicidad de la vida”.

Silke Hartleben. CORTESÍA

Héctor Cruz - Whistler, Canadá

“Venimos a Whistler unos días a esquiar, y estuvo padrísimo. ¡Nos tocaron unos días increíbles y pudimos sacarle todo el jugo a la montaña!”

Héctor Cruz. CORTESÍA

Fernanda Ibarra, Héctor Cruz y Camilo. CORTESÍA

Luis Fernández del Valle - Colorado, EE.UU.

“Me encantó vivir aventuras y explorar diferentes lugares increíbles en Colorado de mano de mi pequeña”.

Luis Fernández del Valle. CORTESÍA

Allison Figueroa - Las Vegas, EE.UU.

“Lo que más me gustó de este viaje a Las Vegas es que conocí The Sphere en un evento de música y fue una experiencia totalmente diferente a todo lo que conozco! Ya conocía vegas pero esta vez fue en un mood muy diferente, año nuevo y pues iniciando el año de la mejor manera”.

Allison Figueroa. CORTESÍA

Brenda Peña - Frankfurt, Alemania

“Frankfurt am Main en Alemania es ese lugar al que siempre quiero regresar, me encanta la vista de los rascacielos desde el río y además, su vibra cosmopolita es un must, en esta ciudad siempre hay algo muy top que hacer”.

Brenda Peña. CORTESÍA

Frankfurt, Alemania. CORTESÍA

Ale Infante - Costa Alegre

Ale Infante. CORTESÍA

Ale Infante. CORTESÍA

Nadim Audelo - París, Francia

“Lo que más me gustó fue el poder desconectar del día a día para poder conectar con la familia y disfrutar de las fiestas de la temporada”.

Nadim Audelo. CORTESÍA

MR