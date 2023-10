La edición 2023 del Tecate Coordenada congregó a cientos de almas que tienen en común el gusto por la música con bandas que son un atractivo para visitar todos los spots de este valle, así que con mucha energía y buena vibra arrancó este festival la tarde del sábado 14 de octubre desde el Valle VFG.

Las bandas tapatías La Vida Mía y La Garfield fueron las primeras en tocar, también estuvo presente la banda colombiana Lika Nova, en esta su segunda vuelta a México con su tour "Dame una señal". Odisseo sorprendió con su estilo alternativo, pero Daniela Spalla se llevó las palmas de los tapatíos. La nostalgia también se hizo presente con Jumbo y los éxitos de esta banda de rock originaria de Monterrey, pero una de las cartas fuertes en este festival fue Simple Plan, que tocó sus éxitos más importantes.

En esta octava ocasión también se contó con las presentaciones de Queens of the Stone Age, Junior H, Panteón Rococó, DLD, The Drums, Francisco El Gallo Elizalde, LNG/SHT, Los Estrambóticos, Siddhartha, entre otros proyectos musicales.



Evento: Tecate Coordenada.

Lugar: Valle VFG.

Fecha: 14 de octubre.

RA