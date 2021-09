Hace unos días se inauguró el segundo showroom de Sachiko Cocinas. Una sala de exhibición que ofrece una experiencia vivencial, pensado además de ser una sala de exhibición de cocinas resideciales y muebles para el hogar en poder crear experiencias culinarias con chefs invitados de renombre para deleitar a los invitados con recetas de autor, talleres de cocina, cenas exclusivas y más eventos, con la finalidad de que los invitados puedan vivir la experiencia de utilizar una cocina de alta gama y probar sus grandes atributos.

Se contó con la participación de grandes personalidades en el ámbito de la arquitectura y diseño interior como lo es el Arq. Jorge Luis Hernandez Silva de Hernandez Silva arquitectos, Santiago Name de Name arquitectos, Alejandra Monraz de AM interiorismo, Arq. Enrique Herrera de Échelle Studio Arquitectónico, Arq. Roxana Velasco de VR arquitectura, Claudia Amezcua de Interiorismo Amezcua, y la Arq. Thalia Alvarez de elmuro.mx.

El evento fue dirigido por el chef y consultor francés Nicolas Le Briére, brindando a los invitados una experiencia culinaria única, ya que fueron partícipes de la elaboración de los alimentos. Explicando también la utilización, caracteristicas y funcionalidades de los equipos de alta gama SMEG, así como las cualidades de resistencia y durabilidad de las cubiertas Dekton y Silestone.

Te invitamos a conocer este nuevo showroom en el cual encontrarás las mejores tendencias en diseño y tecnología de cocinas y muebles para el hogar. Está ubicado en Av. Pablo Neruda 3107 int.6 Primer piso.

Agenda tu cita en el tel 33 3496 3531.