El pasado 2 de diciembre, Guadalajara fue invadida por el festival Remind GNP en la emblemática Calle 2. El evento, que prometía ser una experiencia inolvidable, reunió a grandes leyendas de la música de los años 70, 80 y más.

Desde el momento en que pisabas la explanada, te envolvía una atmósfera mágica. El sol brillaba en el cielo, mientras que la música de The Jacksons, Gipsy Kings, Village People, Buena Vista All Stars, Los Teen Tops y Ricky Santos llenaba el aire con sus melodías clásicas y pegajosas. Era imposible no dejarse llevar por el ritmo y la energía de estas icónicas bandas.

Pero Remind GNP no se trataba solo de música. Pues, también ofrecía una experiencia gastronómica de primer nivel. Los asistentes pudieron deleitarse con una amplia variedad de platillos deliciosos y bebidas refrescantes.

Además de todo, el festival ofrecía actividades y áreas de esparcimiento que te transportaban a un mundo de diversión. Desde competir en emocionantes torneos de ping pong hasta explorar monumentales obras de arte, pasando por el air hockey y un photo opportunity lleno de disfraces con los mejores outfits de la época, Remind GNP tenía algo para todos los gustos.

